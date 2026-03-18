Trump asistió a la ceremonia de repatriación de los seis soldados norteamericanos muertos en medio de ataques a régimen de Irán: "Su valentía nunca será olvidada"

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió la ceremonia de repatriación de seis soldados norteamericanos muertos en medio de los ataques al régimen de Irán.

Los cuerpos de los seis tripulantes de un avión cisterna de Estados Unidos, muertos la semana pasada luego de que el aparato se estrellara en el marco de las operaciones en Irán, llegaron este miércoles.

Esta fue la segunda vez desde que iniciaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní que Trump viaja a la base aérea de Dover, en Delaware, donde los restos de miembros de las fuerzas armadas norteamericanas son repatriados.

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El avión KC-135 se estrelló el 12 de marzo en el oeste de Irak, elevando a al menos 13 el número de soldados de Estados Unidos muertos en la campaña contra Irán. Un segundo avión dañado en el incidente aterrizó sin problemas.

La Casa Blanca se refirió a los soldados caídos, desde la cuenta en la red social de X, que "su valentía nunca será olvidada".

Trump, vestido con un abrigo negro, saludó mientras los féretros cubiertos con la bandera de Estados Unidos eran bajados de la parte trasera de un avión de transporte, según las fotografías difundidas por la Casa Blanca.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el máximo responsable militar de la unión americana, Dan Caine, acompañaron a Trump, que no hizo declaraciones a los periodistas.

En la anterior repatriación, el pasado 7 de marzo, el líder republicano asistió al retorno de los restos de seis militares fallecidos cuando un dron alcanzó un centro de mando de Estados Unidos en Kuwait, en el segundo día del conflicto.

El "traslado digno" de los cuerpos de los miembros de las fuerzas armadas es uno de los deberes más solemnes que puede asumir un presidente de Estados Unidos.