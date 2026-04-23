Promesa del fútbol colombiano se puso a llorar tras fallar una opción clara de gol y pidió ser sustituido

Ricardo ‘El Caballo’ Márquez es un delantero colombiano que tuvo una destacada participación en el preolímpico Sudamericano del 2020 con la selección juvenil marcado seis goles y poniéndolo en la mira como una promesa del balompié nacional con apenas 22 años.

Sin embargo, su presente está muy lejos de aquel papel destacado con la ‘tricolor’. Actualmente milita en el Sport Cartaginés de Costa Rica y lleva una sequía de 12 juegos sin convertir un gol en todas las competiciones que está disputando el equipo.

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Recientemente se conoció un video del partido entre Sport Cartaginés contra San Carlos en la Liga Promerica de Costa Rica en el que el colombiano rompe en llanto tras errar una opción de gol y pide cambio ante la frustración.

Las imágenes dejan ver al ‘Caballo’ Márquez desconsolado por no poder convertir lo que pudo ser el tercero de su equipo (que ganó 2-1) y pide el cambio pese a que había ingresado al campo hacia algunos minutos.

Desde que llegó al Sport Cartaginés, el ‘Caballo’ Márquez solo ha marcado un gol y fue en la Copa de Costa Rica, por lo que su desempeño no es el mejor.

No es la primera vez que el delantero colombiano tiene sequía goleadora, pues cuando estuvo en la liga local, tuvo pasos flojos por equipos como Millonarios o Atlético Bucaramanga, solo ha destacado en el Unión Magdalena, club que lo puso a debutar en el fútbol profesional.