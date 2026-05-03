Inspirada en el CECOT de El Salvador, Ecuador anunció la creación de una megacárcel para combatir la criminalidad

Ecuador ha anunciado la creación de una nueva megacárcel, una acción por medio de la cual buscan hacerle frente a los altos índices de inseguridad, narcotráfico y crimen organizado que afecta al país sudamericano.

En medio de la lucha anticrimen, el gobierno de Daniel Noboa, desde el año 2023, ha implementado políticas de mano dura contra la criminalidad que azota a su país, por medio de la creación de centros de máxima seguridad, que han sido comparadas con los del cuestionado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.

Frente a la creación de este nuevo centro carcelario, que se convertiría en el más grande de Sudamérica, con una capacidad de albergar 15.000 reclusos, el programa La Tarde habló con el exministro de Gobierno de Ecuador, Francisco Jiménez.

Para Jiménez, más allá de la comparación con el modelo carcelario de El Salvador, considera que en su país “existe un problema de hacinamiento en las cárceles, hay un déficit de infraestructura y carcelario personal que bordea aproximadamente el 30 a 35%”.

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Asimismo, señaló que actualmente Ecuador tiene “un déficit que alcanza a un tercio del sistema”.

“En un gobierno que ha apostado por una línea dura y de resultados que busca que sean inmediatos, necesita construir esta infraestructura para, obviamente, ofrecer esos resultados que le ha planteado a la población”, indicó el exministro de gobierno ante la medida que busca implementar la administración de Daniel Noboa para combatir el crimen organizado.

Teniendo en cuenta el déficit de infraestructura carcelaria que tiene Ecuador, a Jiménez le parece “atinada la decisión del gobierno de invertir en esta infraestructura, la cual también debe ser complementada con otros procesos de integración, cooperación, rehabilitación y reinserción social”.

Al ser consultado sobre el porqué no disminuyen las cifras de violencia en territorio ecuatoriano, pese a las medidas implementadas, señaló que “se trata de una situación estructural que debe ser abordada desde diferentes aristas”.

El exministro también hizo referencia a la falta de comparación en la lucha contra la criminalidad en la zona fronteriza con el territorio colombiano, manifestando que “la frontera norte con Colombia representa una contingencia real” para Ecuador.

Cabe resaltar que Ecuador, bajo el mandato de Noboa, ya creó una cárcel de máxima seguridad en Santa Elena, la cárcel 'El Encuentro', la cual cuenta con una capacidad para albergar 800 presos.

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Entre tanto, y mientras el proyecto de la nueva megacárcel con una capacidad más amplia se comienza a ejecutar, el gobierno ecuatoriano ha tomado como medida implementar el toque de queda en diferentes partes del país, medida por medio de la cual busca frenar la escalada de violencia en su país.