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Jueves, 07 de mayo de 2026
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Papa León XIV

Conversaciones entre el papa León XIV y Marco Rubio fueron "amistosas y constructivas" pese a tensiones entre Donald Trump y el Vaticano

mayo 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Conversaciones entre el papa León XIV y Marco Rubio fueron "amistosas y constructivas" pese a tensiones entre Donald Trump y el Vaticano
Conversaciones entre el papa León XIV y Marco Rubio fueron "amistosas y constructivas" pese a tensiones entre Donald Trump y el Vaticano
La audiencia, que duró aproximadamente 45 minutos, "subrayó la solidez de las relaciones entre Estados Unidos y la Santa Sede, así como su compromiso compartido con la paz y la dignidad humana".

El papa León XIV y el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio, mantuvieron una reunión "amistosa y constructiva" este jueves, según informó una fuente del Departamento de Estado, a pesar de las recientes críticas de Donald Trump al pontífice.

La audiencia, que duró aproximadamente 45 minutos, "subrayó la solidez de las relaciones entre Estados Unidos y la Santa Sede, así como su compromiso compartido con la paz y la dignidad humana", indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

Marco Rubio se reunió con el papa León XIV para intentar aliviar las tensiones entre Washington y el Vaticano, al tiempo que promueve los intereses del presidente Donald Trump.

El secretario de Estado llegó al palacio apostólico, en la Santa Sede, semanas después de las duras críticas de Trump al jefe de los 1.400 millones de católicos del mundo por su postura antiguerra.

"Vamos a escucharlo", dijo el cardenal Pietro Parolin el miércoles a periodistas, tras aclarar que la cita se realizaba por iniciativa de Washington.

El gobierno de Trump celebró la elección de León, el 8 de mayo de 2025, como el primer pontífice norteamericano de la historia, pero sus relaciones con la Santa Sede se deterioraron marcadamente.

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En un ataque sin precedentes, Trump calificó en abril al papa como "DÉBIL en materia de crimen, y terrible para la política exterior".

Su declaración se produjo luego de que León XIV pidiera paz en Oriente Medio tras la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán, y de que condenara como algo "realmente inaceptable" la amenaza de Trump de destruir la civilización iraní.

Trump volvió a criticar al papa en una entrevista la noche del lunes, al afirmar que León considera que "está bien que Irán tenga una arma nuclear". "Creo que pone en peligro a muchos católicos y mucha gente", sostuvo el republicano.

Consultado al respecto, el obispo de Roma afirmó que la misión de la Iglesia católica es "predicar la paz" y el Evangelio.

"Si alguien desea criticarme por proclamar el Evangelio, que lo haga con la verdad", declaró a periodistas.

"La Iglesia ha hablado durante años contra todas las armas nucleares, así que no hay duda de eso", sostuvo el sumo pontífice.

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