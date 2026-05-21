Denuncian que prisionera política venezolana ha sido abusada por 30 custodios en el INOF

La señora Zoraida González, madre del preso político venezolano José Miguel Estrada, denunció que la prisionera política Yanín Fabiana Pernía Coronel ha sufrido agresiones sexuales por parte de 30 custodios en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

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Según testimonios dados a conocer durante las últimas horas, la mujer ha sido víctima de violaciones y tortura física.



Pernía Coronel, fue detenida en 2018 y condenada a 30 años de prisión por el supuesto caso de los drones contra Nicolás Maduro.

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Hasta el momento, organizaciones de derechos humanos han exigido al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo en Venezuela, ambas instancias controladas por el régimen, una investigación inmediata sobre las violaciones a los derechos humanos dentro del mencionado centro penitenciario.

El Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) es la única cárcel diseñada exclusivamente para mujeres en Venezuela.

Recientemente, Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, aseguró que "en las próximas horas 300 personas serán puestas en libertad".

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"300 personas serán excarceladas (...) No estamos pidiendo nada, solamente que sepan apreciar el gesto”, expresó Rodríguez.

La medida expuesta por el hermano de Delcy Rodríguez se produce tras la consternación que ha dejado el caso Quero y luego de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump dijera el 12 de mayo en diálogo con periodistas que el resto de prisioneros políticos de Venezuela serían liberados.

Bajo la dictadura chavista-madurista las cifras de presos políticos escalaron hasta registrar más de 18.500 detenciones por motivos políticos desde 2014.

Aunque la cantidad fluctúa constantemente por arrestos y excarcelaciones, actualmente la cifra se mantiene en cientos de personas tras las rejas.