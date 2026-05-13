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Miércoles, 13 de mayo de 2026
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Agresión

Agreden a reconocido jugador sudamericano en un centro comercial de Turquía: el atacante fue capturado

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Policía Turquía - Foto de referencia de EFE
Policía Turquía - Foto de referencia de EFE
El hecho violento ocurrió en el barrio de Kasimpasa mientras el mediocampista del Galatasaray se tomaba una fotografía con un seguidor.

El futbolista uruguayo Lucas Torreira fue agredido físicamente mientras recorría un centro comercial en Estambul.

El hecho violento ocurrió en el barrio de Kasimpasa mientras el mediocampista del Galatasaray se tomaba una fotografía con un seguidor.

De acuerdo con varios medios internacionales, el agresor se acercó al futbolista, lo insultó y luego lo golpeó.

Tras el ataque, el hombre intentó huir, pero fue detenido por efectivos policiales del distrito de Beyoglu.

Las autoridades informaron que el atacante tenía antecedentes por “lesiones intencionadas” y una orden de alejamiento hacia el futbolista.

Según reportes médicos divulgados por medios locales, Lucas Torreira presentó enrojecimiento y una ligera inflamación en la zona entre la ceja y el ojo izquierdo.

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Las heridas fueron consideradas de carácter leve. El futbolista interpuso la denuncia formal ante la policía, mientras el agresor continúa detenido a la espera del avance de la investigación judicial.

“Queremos llevar tranquilidad sobre la situación de Lucas Torreira. En las últimas horas, el jugador de Galatasaray sufrió una agresión en Estambul, pero el hecho fue controlado rápidamente por las autoridades y el responsable ya fue detenido”, indicaron los representantes del jugador.

Además, señalaron: “Afortunadamente, Lucas se encuentra bien y fuera de peligro. Gracias a todos por los mensajes de apoyo y preocupación hacia uno de los grandes referentes uruguayos en el exterior”.

Lucas Torreira es una de las máximas referencias de Galatasaray, conjunto con el que recientemente se coronó campeón de la Superliga turca.

Desde su incorporación en 2022, el mediocampista uruguayo ha superado los 150 encuentros disputados y acumula cuatro títulos con el club, además de contribuir con goles y asistencias durante la campaña.

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