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Premios Grammy

Premios Grammy 2027: la Academia de la Grabación anunció el anexo de cinco nuevas categorías y cambios en sus reglas

junio 16, 2026
Por: Diana Pérez
Premio Grammy | Foto: EFE
Premio Grammy | Foto: EFE
Las nominaciones de la 69.ª edición de los premios Grammy serán anunciadas el 16 de noviembre y la ceremonia se celebrará el próximo 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Los premios Grammy sorprendieron a todos este martes al anunciar que añadirán nuevas categorías a su ceremonia, así como también contarán con reglas mucho más flexibles. La Academia de la Grabación, a cargo de los premios Grammy, anunció que para su edición número 69 añadirán cinco nuevas categorías, llegando así a repartir 100 galardones en total.

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Las nuevas categorías que añadirán los Grammy son:

  • Mejor interpretación de música pop asiática:

Según ha explicado la Academia de la Grabación, esta categoría reconocerá "la excelencia artística en interpretaciones de música pop asiática originarias de Asia o ampliamente reconocidas en sus mercados, incluyendo, entre otros, el K-pop, el J-pop y el C-pop, con un uso significativo de uno o más idiomas asiáticos".

  • Mejor colaboración o interpretación en dúo/grupo de R&B:

Como su nombre lo indica, premiará las interpretaciones R&B, tanto dúos como grupos consagrados, así como también las colaboraciones entre solistas, dúos y grupos.

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  • Mejor interpretación vocal de pop tradicional:

Según la Academia, esta categoría reconocerá a la excelencia tanto de sencillos como de canciones que "presentan un estilo y tipo de interpretación que no se ajusta a las formas actuales de la música pop".

  • Mejor álbum de música folk tradicional:

La categoría buscará premiar a los álbumes de música folclórica tradicional: "Los premios se otorgan al/los artista(s), productor(es), ingeniero(s)/mezclador(es) y compositor(es) de canciones nuevas, si no son el/los artista(s), que representen más del 50 por ciento del tiempo de reproducción en el álbum".

  • La mejor canción latina:

Tras el éxito del puertorriqueño Bad Bunny en la edición pasada, la Academia decidió reconocer a los compositores por canciones latinas escritas "predominantemente en español (al menos el 51 por ciento de la letra)".

Sin embargo, los Grammy también han reconfigurado algunas de sus reglas para varias de sus antiguas categorías. En el caso de la categoría 'Nuevo artista', los Grammy han aumentado de tres a cuatro las veces en que un artista puede ser candidato.

"Estas actualizaciones aportan mayor claridad sobre el impacto del artista durante el periodo de elegibilidad y más flexibilidad en cuanto al número de candidaturas, reflejando así la evolución del desarrollo artístico", afirmó la Academia de la Grabación en su comunicado.

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Y añadió que, para la elegibilidad de un álbum, el umbral de grabaciones nuevas requeridas para un álbum pasó de 75% a 66%, esto para "disminuir la exclusión de candidaturas que son ampliamente reconocidas en toda la industria musical como álbumes nuevos".

También contarán con una ampliación para el reconocimiento a los compositores y letristas: "Los compositores y letristas de material nuevo en los álbumes ganadores de la mayoría de las categorías de álbumes de género recibirán ahora estatuillas Grammy y certificados de reconocimiento en igualdad de condiciones con el reconocimiento que actualmente se otorga a los productores e ingenieros en esas categorías".

El director ejecutivo de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., dijo que la próxima gala "reflejará el extraordinario crecimiento que hemos visto en la música".

"Los cambios desarrollados por los miembros de nuestra Academia de la Grabación hablan sobre la amplitud de la industria de la música de hoy en día, y de los muchos géneros, habilidades y creadores que la moldean", agregó.

Las nominaciones de la 69.ª edición de los premios Grammy serán anunciadas el 16 de noviembre y la ceremonia se celebrará el próximo 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

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