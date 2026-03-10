NTN24
Martes, 10 de marzo de 2026
Fuerzas Militares

País de Latinoamérica ratifica acuerdo militar que habilita ingreso a personal de EE. UU.

marzo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Militares | Foto @DeptofWar
Con 53 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones, los diputados aprobaron el llamado acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA).

El Congreso de Paraguay aprobó este martes un acuerdo con Estados Unidos que permite la presencia temporal de personal militar americano en el país con inmunidad similar a la diplomática.

Con 53 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones, los diputados paraguayos aprobaron el llamado acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, en inglés), con lo que el Congreso confirmó su ratificación tras la aprobación del Senado la semana pasada.

El tratado fue firmado el 15 de diciembre de 2025 en Washington y regula la presencia en Paraguay de militares provenientes de Estados Unidos, empleados civiles del Departamento de Defensa y contratistas vinculados a actividades acordadas entre ambos países, como ejercicios, entrenamientos, operaciones humanitarias u otras actividades.

"Necesitamos mejorar nuestras capacidades de lucha contra el narcotráfico y de seguridad de nuestros ciudadanos", dijo el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Raúl Latorre.

Uno de sus puntos centrales establece que ese personal gozará de privilegios, exenciones e inmunidades equivalentes a los del personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas.

El acuerdo también dispone que Estados Unidos pueda tener jurisdicción penal sobre su personal mientras se encuentre en territorio paraguayo y prevé exenciones de impuestos y aranceles para equipos, suministros y tecnología vinculados a las actividades contempladas en el tratado.

Este anuncio se alinea con la presencia del presidente paraguayo, Santiago Peña, uno de los 12 mandatarios de la región afines a Donald Trump que participó el pasado sábado en la cumbre "Escudo de las Américas".

Hasta el momento, Estados Unidos mantiene desde hace décadas programas de cooperación militar y de seguridad con Paraguay, que incluyen capacitación, donaciones de equipos y apoyo en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Por último, cabe resaltar que, en enero de 2026, Paraguay recibió un lote de armas y municiones enviado por Estados Unidos para entrenamiento militar. El nuevo acuerdo, pendiente de promulgación, entrará en vigor una vez que ambos gobiernos completen sus procedimientos internos.

