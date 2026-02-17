NTN24
Martes, 17 de febrero de 2026
Tenis

Surrealista: reconocido tenista estuvo a punto de ganar el partido, pero su grito le arrebato el triunfo y quedó eliminado del Rio Open

febrero 17, 2026
Por: Diana Pérez
Tenista alemán, Daniel Altmaier | Foto: EFE
No es la primera vez que el Hindrance se registra en el mundo del tenis y le daña la fiesta a un jugador.

El ATP Río Open, uno de los torneos más importantes de la gira sudamericana de Tenis tuvo como protagonista una de las escenas más insólitas de los últimos meses.

La estrella de la insólita escena que le da la vuelta al mundo estuvo a cargo del alemán Daniel Altmaier, quien tuvo el triunfo en sus manos; pero un grito suyo le arrebató todo.

Durante el partido que enfrentó contra el serbio Dusan Lajović, en el tiebreak, el número 57 en el ranking ATP decidió irse por una pelota corta a la red, para asegurar el punto.

Pero en ese momento, Altmaier empezó a gritar "no, no" creyendo que la pelota no iba a cruzar la red, pero si lo hizo; y el serbio no tuvo tiempo de responder.

Aunque el tenista alemán había ganado el punto, su triunfo se le fue de las manos luego de que el árbitro del encuentro pusiera en marcha el reglamento y le diera el punto a Lajović por el famoso: "Hindrance".

o

El Hindrance es una sanción por una interferencia que puede molestar al rival durante un punto, tal y como lo fue el grito del alemán al ver que su pelota casi no cruza la red.

En el tenis, el reglamento esclarece que dicha falta no requiere intensión, pero cualquier acto que interfiera el punto es sancionable y queda a criterio del juez penalizar al jugador o no.

En este caso, el árbitro decidió ser fiel al reglamento y otorgarle el punto al serbio, quien aseguró su lugar en la siguiente fase del torneo; mientras que el alemán quedó por fuera.

No es la primera vez que el Hindrance se registra en el mundo del tenis y le daña la fiesta a un jugador, ya que hace unos semanas la bielorrusa Aryna Sabalenka fue sancionada por su grito durante la semifinales del Abierto de Australia.

