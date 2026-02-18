Shakira impulsa la economía de El Salvador con su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" con un impacto de millones de dólares

La cantante colombiana Shakira concluyo este domingo su residencia de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en El Salvador, con cinco fechas totalmente agotadas la artista hizo historia en el país, generando cifras de 110 millones de dólares según la Presidencia del país y el medio EFE.

VEA TAMBIÉN Shakira sorprende con su manejo del idioma chino en mensaje en el que prometió visitar pronto al país asiático o

El evento llevado a cabo entre el 7 y 15 de febrero, marcó un récord de taquilla con más de 100.000 boletos leídos, además, reunió un promedio cercano de 28.000 asistentes por jornada.

Durante las cinco noches, Shakira presentó un repertorio de 26 canciones de las más clásicas que cruzaron tres décadas de su carrera como “Estoy aquí”, o su éxito más reciente “Bzrp Mussic Session #53”.

Además de sus grandes composiciones, la cantante vistió piezas extraordinarias de las grandes marcas como Roberto Cavalli, Zyhair Murad, Etro y Versace, tuvo aproximadamente 13 cambios por noche.

Sus presentaciones la recalcaron como la artista con mayor residencia consecutiva de una artista global realizada en el país.

De tal modo que ocasiono un impacto económico en el país, generando más de 11 mil empleos y activando fuertemente el turismo, donde se contabilizaron aproximadamente 30.000 turistas, entre ellos provenientes de Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua.

Asimismo, se evidenció visitantes de Estados Unidos, Canadá, Panamá, México y otros países.

Gracias a su éxito en El Salvador y otros países, Shakira ha batido el Récord Guinness con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, convirtiéndose en la gira latina más taquillera de la historia.

Su trayectoria exitosa la sigue llevando por lo más alto, puesto que la colombiana informó en su sitio web que prevé visitar México, donde se presentará en grandes ciudades del país como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Hermosillo, Chihuahua y Torreón.

Adicionalmente, de acuerdo con Billboard, Shakira ofrecerá un espectáculo extraordinariamente masivo en la playa Copacabana, Rio de Janeiro, el próximo 2 de mayo. De esta manera, activando cada vez más el mercado centroamericano.