NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Shakira

Shakira impulsa la economía de El Salvador con su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" con un impacto de millones de dólares

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Shakira | Foto EFE
Shakira | Foto EFE
El evento llevado a cabo entre el 7 y 15 de febrero, marcó un récord de taquilla en el país.

La cantante colombiana Shakira concluyo este domingo su residencia de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en El Salvador, con cinco fechas totalmente agotadas la artista hizo historia en el país, generando cifras de 110 millones de dólares según la Presidencia del país y el medio EFE.

o

El evento llevado a cabo entre el 7 y 15 de febrero, marcó un récord de taquilla con más de 100.000 boletos leídos, además, reunió un promedio cercano de 28.000 asistentes por jornada.

Durante las cinco noches, Shakira presentó un repertorio de 26 canciones de las más clásicas que cruzaron tres décadas de su carrera como “Estoy aquí”, o su éxito más reciente “Bzrp Mussic Session #53”.

Además de sus grandes composiciones, la cantante vistió piezas extraordinarias de las grandes marcas como Roberto Cavalli, Zyhair Murad, Etro y Versace, tuvo aproximadamente 13 cambios por noche.

Sus presentaciones la recalcaron como la artista con mayor residencia consecutiva de una artista global realizada en el país.

De tal modo que ocasiono un impacto económico en el país, generando más de 11 mil empleos y activando fuertemente el turismo, donde se contabilizaron aproximadamente 30.000 turistas, entre ellos provenientes de Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua.

Asimismo, se evidenció visitantes de Estados Unidos, Canadá, Panamá, México y otros países.

Gracias a su éxito en El Salvador y otros países, Shakira ha batido el Récord Guinness con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, convirtiéndose en la gira latina más taquillera de la historia.

o

Su trayectoria exitosa la sigue llevando por lo más alto, puesto que la colombiana informó en su sitio web que prevé visitar México, donde se presentará en grandes ciudades del país como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Hermosillo, Chihuahua y Torreón.

Adicionalmente, de acuerdo con Billboard, Shakira ofrecerá un espectáculo extraordinariamente masivo en la playa Copacabana, Rio de Janeiro, el próximo 2 de mayo. De esta manera, activando cada vez más el mercado centroamericano.

Temas relacionados:

Shakira

Música

Gira internacional

Las mujeres ya no lloran

El Salvador

Récord Guinness

Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estas son las menciones de Iván Cepeda en los computadores del criminal de las Farc 'Raúl Reyes' por las que piden a la justicia de EE. UU. investigar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ha sido un error sacar al señor Jerí antes de las elecciones": excongresista peruano sobre la destitución del presidente de su país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dolor en Colombia por muerte de Kevin Acosta, el niño que padecía hemofilia: "el gobierno cruzó un umbral deshumanizante al culpar a la mamá", Alejandro Gaviria

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Nueva crisis política en Perú: siete mociones de censura amenazan el futuro de José Jerí como presidente

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Donald Trump - EFE
Maduro capturado

Le preguntaron a Trump sobre lo que dijo Delcy Rodríguez de que Maduro aún era el presidente legítimo de Venezuela y esta fue su respuesta

Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo en Colombia - Foto: EFE
Iván Cepeda

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

José Jerí, presidente de Perú (AFP)
Perú

Nueva crisis política en Perú: siete mociones de censura amenazan el futuro de José Jerí como presidente

Delcy Rodríguez - Foto: AFP
Venezuela

Pese a recompensa de 5 millones de dólares en EE. UU., Delcy Rodríguez hizo polémico nombramiento en posición clave del régimen

Flotilla de ayuda humanitaria para Cuba - Foto de referencia: EFE
Crisis humanitaria

¿Quiénes están detrás de la supuesta flotilla de ayuda humanitaria que buscaría llegar a Cuba?

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump y Claudia - Fotos AFP
Acuerdo comercial

Expertos analizan la actual relación entre México y Estados Unidos en cuanto al acuerdo comercial T-MEC

Policía México - Foto AFP
Mineros

Minería Vizsla Silver informó de la muerte de cinco de sus empleados que fueron secuestrados en el estado mexicano de Sinaloa

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado agradeció a los senadores estadounidenses por “el firme apoyo a la democracia y libertad de las Américas”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Claudia - Fotos AFP
Acuerdo comercial

Expertos analizan la actual relación entre México y Estados Unidos en cuanto al acuerdo comercial T-MEC

Policía México - Foto AFP
Mineros

Minería Vizsla Silver informó de la muerte de cinco de sus empleados que fueron secuestrados en el estado mexicano de Sinaloa

Topo Gigio - Foto de referencia de EFE
México

Falleció Gabriel Garzón, la voz del famoso ratón Topo Gigio en México

Billetes colombianos / Foto EFE
Salario mínimo Colombia

Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto del salario mínimo emitido por Gustavo Petro en Colombia

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado agradeció a los senadores estadounidenses por “el firme apoyo a la democracia y libertad de las Américas”

Cuba - AFP
Cuba

Apagones y vuelos cancelados: aumenta la crisis en Cuba por escasez de combustibles

Concordia, Sinaloa, México - AFP
Crimen

Mineros que habían sido secuestrados en México fueron hallados muertos, reportó la minera canadiense Vizsla Silver

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre