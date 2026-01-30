NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
Donald Trump

Trump nomina al exgobernador Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Fed

enero 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Warsh debería reemplazar al actual presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato termina en mayo.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que nominará a Kevin Warsh, un exgobernador de la Reserva Federal (Fed, banco central), como próximo presidente de esa institución.

"Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo, y no me cabe duda de que se convertirá en uno de los grandes presidentes de la Fed, quizás en el mejor", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Esta nominación será sometida al voto del Senado, donde los republicanos tienen mayoría.

Trump hizo su anuncio a primera hora de la mañana, antes de la apertura de Wall Street, que esperaba su decisión con impaciencia.

Desde su regreso a la presidencia hace un año, Trump se ha enfrentado duramente con Powell, con la exigencia de que se reduzcan las tasas de interés.

En su última reunión esta semana, la Fed optó por mantener sin cambios los tipos de interés de referencia en un rango de 3,50% a 3,75%.

Trump también buscó destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, mientras su administración abrió una investigación sobre Powell por la remodelación de la sede del banco.

El mes pasado, Donald Trump insinuó que estaba considerando nombrar a su asesor económico Kevin Hassett, pero luego pareció dar marcha atrás tras afirmar que necesitaba su talento para defender sus políticas en televisión.

Otros candidatos en liza son, según el Ejecutivo, un ex y un actual gobernador de la Fed (Kevin Warsh y Christopher Waller, respectivamente), así como Rick Rieder, director de inversiones en BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo.

El miércoles, la Fed votó 10-2 a favor de mantener sin cambios la tasa de referencia de préstamos, lo que llevó a Trump renovar su arremetida contra Powell.

"Jerome 'Demasiado Tarde' Powell volvió a negarse a recortar las tasas de interés, a pesar de que no tiene absolutamente ninguna razón para mantenerlas tan altas", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Calificó a Powell de "idiota" y añadió: "¡La Reserva Federal debería bajar sustancialmente las tasas de interés, ahora!".

Donald Trump

Estados Unidos

FED

Banco

