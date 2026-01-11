NTN24
Domingo, 11 de enero de 2026
Xabi Alonso

Xabi Alonso lamenta la derrota del Madrid ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España: "Duele de cualquier manera"

enero 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Xabi Alonso | Foto: AFP
Además, Xabi elogió la actuación de su jugador estrella Vinícius Jr., que marcó el primer tanto de su equipo.

Este domingo, el Real Madrid vio una dura derrota ante su eterno y mítico rival Barcelona, en la final de la Supercopa de España, en el Estadio King Abdullah de Yeda, Arabia Saudita, en donde los culés conquistaron su decimosexto título del torneo.

Como era de esperarse, el tan ansiado clásico español, sin importar el torneo, siempre da de qué hablar y está vez la final de la Supercopa de España no fue la excepción.

El primer clásico del 2026 dejó un partido imperdible en el que el Real Madrid tuvo la oportunidad de empatar el compromiso para resolver todo desde el punto penal; sin embargo, el arquero de los culés, Joan García, se conviritó en el héroe de los últimos momentos al atajar dos claras intenciones de gol de los merengues.

El conjunto blanco cayó 3-2 ante el equipo catalán y su derrota no solo le deja un sin sabor a sus hinchas, sino también a su director técnico Xabi Alonso, quien afirmó que "duele" haber perdido el partido que casi logran empatar.

"Duele de cualquier manera, ha sido un partido igualado, muy competido, emocionante. Se te queda el sabor de que en las últimas ocasiones, las dos tan claras que hemos tenido, estuvimos cerca de empatar y, al final, le damos la enhorabuena al Barça", declaró Alonso a Movistar+ antes de iniciar la rueda de prensa.

"Hemos concedido el primer gol, pero el equipo ha dado la cara, nos hemos ido 2-2 y la segunda parte ha sido competida, ajustada. Con poco han tenido fortuna en ese gol, y hemos intentado empatar, pero no ha podido ser", prosiguió.

Ante los periodistas ratificó sus sensaciones: "La decepción de no haber podido ganar esta final, pero la de orgullo de haber dado la cara hasta el último minuto".

El entrenador afirmó que "la final ha sido muy pareja, con diferentes momentos, con diferentes circunstancias, con los goles y con las reacciones".

Además, elogió la actuación de su jugador estrella Vinícius Jr., que marcó el primer tanto de su equipo, una cabalgada en solitario desde casi el medio del campo y que ayudó a empatar el partido antes de que se acabara la primera mitad.

"Ha hecho un gran partido, ha sido desequilibrante, el gol ha sido espectacular, ha sido una gran amenaza por su pasillo", señaló el entrenador antes de subrayar que el brasileño pidió el cambio en el 85' por calambres.

"No estamos contentos por el resultado, pero podemos sacar cosas positivas, tenemos que dar la vuelta lo antes posible", recalcó.

