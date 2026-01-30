NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
Foro Económico Internacional CAF

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia: "En Venezuela van a aparecer muchas figuras políticas que a la pérdida del miedo van a querer representar un futuro diferente"

enero 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El mandatario boliviano se refirió en NTN24 al futuro de Venezuela tras la caída de Maduro y la presión de Estados Unidos.

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, nuevamente se refirió a la transición política en Venezuela, desde el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado en Panamá.

“Le deseo a Venezuela es que la democracia se consolide, quiero mucho a Venezuela, viví exiliado allí. Entiendo el sufrimiento de la no democracia y de la persecución”, dijo el mandatario boliviano.

“Al pueblo venezolano deseo pronta recuperación de la democracia. Vamos a trabajar con aquellos que respeten la democracia. Venezuela tendrá que llegar tarde o temprano a un consenso... En Venezuela van a aparecer muchas figuras políticas, que, a la pérdida del miedo, van a querer representar un futuro diferente”, acotó.

Paz, que está próximo a sus primeros 100 días como presidente de Bolivia, además, sostuvo: “La izquierda en Bolivia nos ha dejado la idea de la corrupción, porque hasta ahora lo que hemos hecho es meter gente a la cárcel, para que aclaren que pasó con los millones dólares que en Bolivia han desaparecido”.

A finales de octubre de 2025, Paz, recordemos, mantuvo una videollamada con la líder venezolana María Corina Machado, quien recientemente había sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.

Paz felicitó a Machado por la obtención del Premio Nobel de la Paz, mencionando que el galardón dignificaba a todos los sudamericanos. Machado respondió afirmando: “Este premio es tuyo y de todos los bolivianos”.

Durante ese contacto, Paz expresó su voluntad de unirse a la lucha por recuperar la democracia en Venezuela, mientras Machado señaló que una transición democrática en Venezuela convertiría a ese país en el principal aliado de Bolivia.

