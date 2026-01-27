NTN24
Martes, 27 de enero de 2026
España

España anunció plan que busca regularizar a medio millón de migrantes, en su mayoría latinos, para que puedan trabajar en "cualquier sector y lugar del país"

enero 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
España cuenta con una población de 49,4 millones de habitantes, de los cuales 7,1 millones son extranjeros.

Este martes se conoció que España buscará regularizar a medio millón de migrantes, en su mayoría latinoamericanos. Según informó Elma Saiz, la ministra de Migraciones, la medida pretende permitir regularizar en torno a "medio millón de personas" que se encuentren en España desde al menos hace cinco meses.

Estas personas tendrán que ser migrantes que llegaron antes del 31 de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales, destacó la funcionaria del gobierno español.

Además el plan, que fue aprobado este martes por el consejo de ministros, prevé que las tramitaciones se inicien a partir de abril y hasta el 30 de junio, para que las personas puedan trabajar en "cualquier sector y lugar del país".

Sainz señaló en rueda de prensa que: "Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social".

o

El gobierno de Pedro Sánchez es una excepción en materia migratoria dentro de la Unión Europea. "Somos un país que defiende firmemente un modelo migratorio legal, seguro, ordenado, pero también abierto y humano frente a los que abogan por cerrar nuestras fronteras", zanjó Pedro Sánchez recientemente.

Según Sánchez, "el 80% del crecimiento" económico de España en los últimos seis años y el 10% de los ingresos de la seguridad social del país se deben a la migración.

El desempleo en España cayó por debajo de la barrera del 10% en el cuarto trimestre de 2025, y una mayoría de los nuevos empleados son extranjeros, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística.

En noviembre de 2024, Sánchez anunció una reforma del reglamento de extranjería para regularizar a 300.000 personas por año en el siguiente trienio.

España cuenta con una población de 49,4 millones de habitantes, de los cuales 7,1 millones son extranjeros.

