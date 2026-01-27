España anunció plan que busca regularizar a medio millón de migrantes, en su mayoría latinos, para que puedan trabajar en "cualquier sector y lugar del país"
Este martes se conoció que España buscará regularizar a medio millón de migrantes, en su mayoría latinoamericanos. Según informó Elma Saiz, la ministra de Migraciones, la medida pretende permitir regularizar en torno a "medio millón de personas" que se encuentren en España desde al menos hace cinco meses.
Estas personas tendrán que ser migrantes que llegaron antes del 31 de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales, destacó la funcionaria del gobierno español.
Además el plan, que fue aprobado este martes por el consejo de ministros, prevé que las tramitaciones se inicien a partir de abril y hasta el 30 de junio, para que las personas puedan trabajar en "cualquier sector y lugar del país".
Sainz señaló en rueda de prensa que: "Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social".
El gobierno de Pedro Sánchez es una excepción en materia migratoria dentro de la Unión Europea. "Somos un país que defiende firmemente un modelo migratorio legal, seguro, ordenado, pero también abierto y humano frente a los que abogan por cerrar nuestras fronteras", zanjó Pedro Sánchez recientemente.
Según Sánchez, "el 80% del crecimiento" económico de España en los últimos seis años y el 10% de los ingresos de la seguridad social del país se deben a la migración.
El desempleo en España cayó por debajo de la barrera del 10% en el cuarto trimestre de 2025, y una mayoría de los nuevos empleados son extranjeros, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística.
En noviembre de 2024, Sánchez anunció una reforma del reglamento de extranjería para regularizar a 300.000 personas por año en el siguiente trienio.
España cuenta con una población de 49,4 millones de habitantes, de los cuales 7,1 millones son extranjeros.