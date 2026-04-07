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Martes, 07 de abril de 2026
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Isla

Estados Unidos e Israel atacaron la isla de Kharg, la principal terminal petrolera del régimen de Irán

abril 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Isla de Kharg en Irán - Foto: EFE
Isla de Kharg en Irán - Foto: EFE
La cadena de noticias FOX informó que los bombardeos lograron impactar búnker, estaciones de radar, y depósitos de munición.

Estados Unidos, que adelanta junto con Israel una importante operación contra el régimen de Irán, llevó a cabo ataques contra objetivos militares en la estratégica isla de Kharg durante la noche, según ha revelado un funcionario del país, aunque subrayó que los ataques no iban dirigidos contra instalaciones petroleras.

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Se trata de un nuevo ataque contra Kharg, ya que Washington había atacado la isla el 13 de marzo. En ese entonces, el Comando Central informó que alrededor de 90 objetivos habían sido alcanzados, entre ellos "instalaciones de almacenamiento de minas navales, búnkeres de misiles y otros emplazamientos militares".

Según informaron los medios de comunicación de Irán este martes, en el sitio se escucharon varias explosiones.

"El enemigo estadounidense-sionista ha llevado a cabo varios ataques en la isla de Kharg, y allí se han escuchado varias explosiones", informó la agencia de noticias iraní Mehr.

El medio de comunicación informó, además, que varios misiles fueron lanzados desde aviones de combate o buques, provocando detonaciones en diferentes puntos del sitio estratégico.

Por otro lado, la cadena de noticias FOX informó que los bombardeos lograron impactar búnker, estaciones de radar, y depósitos de munición. Además, indicó que no hubo movilización de tropas en la isla sino solo ataques aéreos.

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La ofensiva contra la isla iraní de Kharg, la principal terminal petrolera de Irán, ocurre a unas horas de que venza el plazo del presidente Donald Trump para bombardear las plantas eléctricas y puentes del país si no se abre el estrecho de Ormuz.

Y es que el presidente Trump dio al régimen iraní hasta las 00:00 GMT del miércoles para abrir el estrecho de Ormuz, importante vía marítima crucial para el flujo mundial de petróleo y gas, o de lo contrario enfrentaría ataques contra puentes y centrales eléctricas.

Este martes, el mandatario norteamericano advirtió que "toda una civilización morirá" en Irán si el país no acata su ultimátum de aceptar sus exigencias.

"Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

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