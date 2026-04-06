¡En busca de la gloria! Este martes dará inicio la fase de grupos de la Libertadores y la Sudamericana: así jugarán la primera fecha los equipos colombianos y venezolanos

Este martes 7 de abril se iniciará la fase de grupos de la edición 2026 de los torneos Conmebol, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, competencias en las cuales los equipos participantes comenzarán su camino en busca de la gloria continental.

Así será el debut de los equipos de Venezuela y Colombia en la Copa Libertadores 2026

Deportivo La Guaira recibirá este martes 7 de abril en territorio venezolano al poderoso Fluminense de Brasil. Cabe destacar que estas dos escuadras comparten el grupo C del certamen, junto a Bolívar de Bolivia e Independiente Rivadavia de Argentina.

Por su parte, Universidad Central hará lo mismo el próximo jueves 9 de abril, día en el que auspiciará de local ante Libertad de Paraguay, equipo que junto a Independiente del Valle de Ecuador y Rosario Central de Argentina conforma la serie G del certamen continental.

Los equipos colombianos comienzan su camino en la Copa Libertadores

Durante la primera fecha del torneo Conmebol, las cuatro escuadras representantes de Colombia oficiarán de locales.

El Deportes Tolima debutará este martes 7 de abril ante Universitario de Perú, por el grupo B de la competencia, en la que se medirá a otros clubes como Nacional de Uruguay y Coquimbo de Chile.

Por su parte, el Deportivo Independiente Medellín, que hace parte de la serie A, hará su debut el miércoles frente a Estudiantes de Argentina, juego válido por la primera fecha de la Copa Libertadores, torneo en el que también enfrentará a Cusco de Perú y Flamengo de Brasil, vigente campeón del certamen.

Ese mismo día, el Junior se medirá ante el actual líder del Brasileirao, Palmeiras, escuadra que llega con un gran presente a la competencia, en la que también se medirán a Cerro Porteño de Paraguay y al conjunto peruano de Sporting Cristal, quienes conforman el grupo F.

El último en hacer su salida será Santa Fe, quien recibirá en El Campín a Peñarol de Uruguay, juego válido por la serie E de la Libertadores, en la que también se encuentran Platense de Argentina y Corinthians de Brasil.

Así será la participación de los equipos colombianos en la Copa Sudamericana

Millonarios se medirá en territorio chileno ante O’Higgins en el inicio del certamen continental desde las 7:00 p. m. hora de Colombia.

Por su parte, el América de Cali viajará a Ecuador para enfrentarse ante Maracá el próximo jueves 9 de abril, desde las 7.30 p.m.

Así será el debut de los equipos venezolanos en la Copa Sudamericana

Puesto Cabello será el primero en tener acción en este certamen, el próximo miércoles 8, día en el que recibirá a Atlético de Mineiro en un juego que se disputará desde las 8:00 p.m. hora de Venezuela.

Entre tanto, el jueves 9 en territorio brasileño, Caracas se medirá ante Botafogo desde las 18:00 h, horario de la nación caribeña.

Finalizado este encuentro, el turno será para Carabobo, quien se enfrentará con Bragantino de Brasil a partir de las 20:30 p.m. hora local.

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