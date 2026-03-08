Paloma Valencia, del Centro Democrático, arrasa en votación y gana la Gran Consulta por Colombia: será candidata a la Presidencia

La aspirante del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, ganó este domingo la Gran Consulta por Colombia y se convirtió en candidata a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Valencia venció en las urnas a los precandidatos Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo.

El exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo resultó segundo en el listado con una importante votación que superó los 600.000 votos.

En desarrollo.