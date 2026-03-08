NTN24
Domingo, 08 de marzo de 2026
Paloma Valencia

Paloma Valencia, del Centro Democrático, arrasa en votación y gana la Gran Consulta por Colombia: será candidata a la Presidencia

marzo 8, 2026
Por: Redacción NTN24
La primera vuelta de las elecciones presidenciales se llevará a cabo el próximo 31 de mayo.

La aspirante del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, ganó este domingo la Gran Consulta por Colombia y se convirtió en candidata a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Valencia venció en las urnas a los precandidatos Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo.

El exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo resultó segundo en el listado con una importante votación que superó los 600.000 votos.

En desarrollo.

Paloma Valencia

Centro Democrático

Colombia elecciones

Elecciones en Colombia

