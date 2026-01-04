“Para mí una transición a la democracia con (Edmundo) González es lógico y es la única solución”: experto sobre la nueva posición de Delcy Rodríguez en Venezuela

Delcy Rodríguez tiene una trayectoria amplia dentro del chavismo: fue ministra en la era de Hugo Chávez, canciller de Maduro, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente — órgano con poderes absolutos rechazado por gran parte de la comunidad internacional por haber sido convocado sin un referendo previo como lo establecía la Constitución — y desde 2018 ocupa la vicepresidencia, convirtiéndola en una de las figuras con mayor poder y cercanía al núcleo del poder en Miraflores.

En una maniobra del poder judicial controlado por el madurismo, su amañado tribunal supremo de justicia — así considerado por la comunidad internacional — atribuyó a Delcy Rodríguez funciones presidenciales, tras la detención de Nicolás Maduro, quien tampoco es reconocido globalmente como presidente legítimo de Venezuela, tras las fraudulentas elecciones de 2024.

Elliott Abrams, exrepresentante especial para Venezuela, de la primera administración Trump, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar acerca de esta nueva responsabilidad de Delcy Rodríguez y la postura de Estados Unidos, que se ha mostrado a la espera de ver ella como se comporta en el poder.

“Me extraña mucho que parece que han hablado con Delcy y no María Corina Machado quien ganó junto con Edmundo González las elecciones presidenciales, para mí una transición a la democracia con González es lógico y es la única solución, pero un acuerdo con Delcy me parece inconcebible, no entiendo cómo sería posible”, aseguró el invitado.