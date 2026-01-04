NTN24
Cae Maduro en Venezuela

Edmundo González asegura que normalización real de Venezuela solo será posible cuando se liberen los presos políticos y "se respete" el resultado electoral del 28 de julio

enero 4, 2026
Por: David Esteban Pinzón
El presidente legítimo de Venezuela resaltó que el momento que vive el país tras la captura de Nicolás Maduro "constituye un paso importante, pero no suficiente".

El presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González, dijo en un video subido a sus redes sociales este domingo que "la normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas y se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio".

La captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos constituye para González "un paso importante, pero no suficiente" en Venezuela, de acuerdo con lo que consideró en el mismo clip.

González resaltó además que "ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta" y mostró solidaridad con los momentos de incertidumbre que vive el pueblo venezolano.

"Los acontecimientos de los últimos días han marcado un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela. Es natural que existan sentimientos encontrados. Los entendemos y los respetamos", expresó.

En medio de sus declaraciones, González se refirió también al golpe recibido por el régimen de Maduro tras el operativo estadounidense del sábado: "Hoy quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia".

La captura de Maduro "configura un nuevo escenario político", según González, quien anticipó que el operativo "no sustituye las tareas fundamentales que aún" quedan por delante, tales como "la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, civiles y militares secuestrados por pensar distinto, por exigir derechos o por cumplir con su deber constitucional".

González resaltó que su legitimidad y la de su equipo, encabezado por la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, "proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos que anhelan un país con paz, con instituciones y con un futuro".

"Ese respaldo es profundo, mayoritario y sostenido, y jamás será traicionado. Nos debemos exclusivamente a los venezolanos y a la voluntad soberana. Por eso actuamos con responsabilidad, con sentido de Estado y con la convicción de que la transición debe construirse con firmeza, con respeto y con unidad nacional", prosiguió.

El mandatario legítimo venezolano aseveró que su país "necesita unidad para reconstruirse, para sanar, para reencontrarnos y para garantizar que nunca más el poder sea usado contra su propio pueblo".

La verdad, justicia y reconciliación, "sin impunidad", también juegan un papel fundamental en esa transición según lo expresado por González. "Como presidente de los venezolanos hago un llamado sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional y a los Cuerpos de Seguridad del Estado. Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024 como comandante en jefe", instó.

González recordó a la Fuerza Armada Nacional que "su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República". "Este es un momento histórico. Lo asumimos con serenidad, con claridad y con compromiso democrático. El país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza. Y ese país lo construiremos juntos", concluyó.

