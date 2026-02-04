NTN24
Miércoles, 04 de febrero de 2026
Fútbol venezolano

El golazo en el fútbol venezolano que piden sea incluido entre los nominados al premio Puskas de la FIFA

febrero 4, 2026
Por: Luis Cifuentes
Caracas FC de Venezuela - Foto: EFE
El tanto fue anotado en la primera jornada de la liga venezolana.

El fútbol venezolano, con la presencia de varias figuras como Joel Graterol, Marcos Maitán y Juan Manuel Cuesta, arrancó este fin de semana con varios juegos que prometen alta competitividad.

Precisamente, la primera jornada de la liga FUTVE dejó uno de los mejores goles del semestre y que desde ya los aficionados piden sea incluido entre los nominados al Premio Puskas de la FIFA.

El tanto, al último minuto del encuentro, se marcó en el juego entre Estudiantes de Mérida y Caracas.

Cuando transcurrían 95 minutos de juego, el equipo capitalino tuvo un tiro libre a favor desde la mitad de la cancha que derivó en un golazo.

Tras una asistencia, luego de que el balón ingresara en el área, el atacante Chris Martínez sacó a relucir todo su talento con una chilena en todo el punto penal que terminó en un golazo para el empate de Caracas.

El delantero se perfiló de tal manera que impactó de lleno la pelota y logró mandarla a guardar en toda la esquina derecha del arco defendido por el portero de Estudiantes de Mérida.

El tanto le valió el empate al último minuto al club caraqueño en calidad de visitante, que lo mantiene quinto en la tabla de posiciones tras la primera jornada.

La reacción de los aficionados no se hizo esperar, muchos de los cuales pidieron incluso que el golazo sea premiado con el premio Puskas.

Espectacular ese gol, a lo Cristiano Ronaldo”; “Absoluto cine”; “Un verdadero golazo”; “Un premio Puskas para este gol” fueron algunos comentarios en redes sociales.

Cabe recordar que anualmente la FIFA entrega el premio al mejor tanto de la temporada en los premios The Best y desde ya los aficionados piden que el gol sea, al menos, nominado entre los mejores.

