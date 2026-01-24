Primera derrota para el Bayern Múnich de Luis Díaz en la Bundesliga ¿de cuántos partidos fue el invicto?

El Bayern Múnich, escuadra en la que milita el extremo colombiano Luis Díaz, no pudo mantener su invicto de la actual temporada, tras caer por 1-2 ante el Augsburg, en la fecha 19 de la Bundesliga.

En un encuentro que contó con la presencia de principio a fin del “Guajiro”, que como es costumbre buscó ser desequilibrante, pero no le alcanzó para que su equipo se impusiera en el marcador.

Durante la primera parte del encuentro que se disputó en Allianz Arena, el dominio de la pelota fue para los Bávaros, aunque no la tuvieron nada fácil, ya que el conjunto visitante impuso dentro del campo de juego una doble línea de cuatro, lo cual les dificultó a los de Vincent Kompany llegar al área rival.

A pesar de eso, el “Gigante de Baviera” fue insistente y, por medio del juego aéreo, logró abrir el marcador. La anotación nació producto de un tiro de esquina ejecutado por Michael Olise, el cual fue capitalizado por Hiroki Ito a los 23, quien de cabeza envió la pelota al fondo de la red.

Tras la anotación del Augsburg, comenzó a intensificar su bloqueo en cada una de sus líneas, hecho que dificultó una generación de juego más dinámica para el Bayern Múnich. Al final, la primera parte terminó 1 a 0 a favor de los comandados por Kompany.

Para la etapa complementaria, el encuentro fue un poco más abierto, ya el conjunto visitante fue de a poco ascendiendo a la zona defensiva del Bayern. Esto le permitió de a poco al Augsburg tomarse confianza y acercarse al área defendida por Jonas Urbig, quien se vería involucrado en el gol del empate.

El 1-1 llegó sobre los 75 del partido, de un error del guardameta Urbig, el cual fue aprovechado por Arthur Chaves.

Con la igualdad, el conjunto visitante buscó ampliar el marcador y lo logró; sobre los 81 de juego, puso el 2-1 luego de que Dimitris Giannoulis asistió a Han-Noah Massengo, quien, tras recepcionar la pelota, lanzó un potente remate difícil de atajar para el arquero del Bayern.

Aunque los dirigidos por Vincent Kompany tuvieron la oportunidad de igualar el marcador sobre los últimos minutos de juego, el disparo de Olise pegó en el palo. Al final, el encuentro terminó 1 a 2 a favor del Augsburg.

Con este resultado, el Bayern Múnich perdió su invicto de 18 jornadas en la Bundesliga, pero a pesar de eso su rendimiento en la actual temporada le permite mantenerse líder de la competencia con 50 unidades.