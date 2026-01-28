Nicki Minaj se declaró "fan número uno" de Donald Trump y dijo que el "odio" dirigido al presidente estadounidense la hizo apoyarlo más

Este miércoles, la rapera Nicki Minaj se declaró la "fan número uno" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que el "odio" dirigido al mandatario republicano la hizo apoyarlo más.

Durante un evento de la Administración estadounidense relacionado con "Cuentas Trump", que proporcionan fondos fiduciarios para niños, el jefe de Estado llamó a la cantautora al escenario del Auditorio Andrew W. Mellon en Washington D.C.

"Diré que probablemente soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar", dijo Minaj, quien lucía un abrigo blanco peludo mientras abrazaba a Trump y subía al podio.

Y añadió: "El odio o lo que la gente diga no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo más".

La intérprete de "Super Bass" aseguró, además, que no permitiría que los detractores del mandatario republicano "se salgan con la suya intimidándolo y, ya saben, con las campañas de desprestigio. No va a funcionar".

"Tiene mucha fuerza detrás de él y Dios lo protege. Amén", concluyó.

Tras su intervención, el mandatario republicano le tomó la mano con una sonrisa en su rostro mientras otro orador subía al podio.

El video del momento fue compartido a través de la cuenta de Instagram de la Casa Blanca, donde recibió miles de comentarios de los internautas que apoyaban y no la postura de la cantante.

La estrella trinitense de 43 años es conocida por sus cambiantes estilos musicales y de moda. Además, ha modificado considerablemente sus posturas políticas en los últimos años.

Aunque anteriormente criticaba las políticas de inmigración de línea dura de Trump, en los últimos años ha optado por elogiar su liderazgo.

Para noviembre de 2025, hizo una aparición sorpresa en la ONU para pedir el fin de la persecución religiosa, un señalamiento del Gobierno Trump que las autoridades locales niegan.