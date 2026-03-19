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Jueves, 19 de marzo de 2026
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Vladimir Padrino

"Parece más un ajuste de cuentas entre bandas": Lorent Saleh sobre llegada de Gustavo González al Ministerio de Defensa del régimen en Venezuela

marzo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El defensor de derechos humanos analizó en NTN24 la reciente salida de Vladímir Padrino del Ministerio de Defensa del régimen en Venezuela y la posterior designación de Gustavo Enrique González López.

El defensor de derechos humanos Lorent Saleh, quien además fue prisionero político de la dictadura venezolana, habló en NTN24 sobre la designación del general Gustavo Enrique González López como nuevo ministro de Defensa tras la salida de Vladímir Padrino.

Según dijo Saleh, el anuncio de la encargada del régimen chavista, Delcy Rodríguez, parece más “un ajuste de cuentas entre bandas que realmente una transición”.

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“Porque cuando pones de jefe de Defensa a una persona responsable de crímenes graves, de los peores crímenes que se cometieron durante estos años, pues bueno, la única garantía que hay es de repetición y una transición debe sedimentarse justamente en todo lo contrario, en una estructura política y social que garantice la no repetición”, señaló.

Por otro lado, advirtió que la designación González López debe prender las alarmas, no solo de los defensores de derechos humanos, sino de los organismos internacionales.

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“Esto es una muestra objetiva hacia dónde va o a cuál es la voluntad política del régimen de Rodríguez… Gustavo López debería responder por los crímenes, pero vemos que lo premian con el Ministerio de Defensa”, dijo.

Gustavo López dirigió el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en dos periodos: 2014-2018 y 2019-2024. En cuanto eso, Saleh aseguró que mientras estuvo a cargo de la entidad se cometieron “graves crímenes de lesa humanidad”.

“Esto sí es un factor clave que indica un mal futuro si esto continúa de esta manera”, concluyó.

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