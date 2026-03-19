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Jueves, 19 de marzo de 2026
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Regimen chavista

Congresista de Estados Unidos pide que Diosdado Cabello sea entregado tras la destitución de Padrino López en Venezuela

marzo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello - EFE
Diosdado Cabello - EFE
El congresista republicano Carlos A. Giménez dijo que “matones como Diosdado Cabello siguen operando en los niveles más altos del régimen venezolano, impunes y sin rendir cuentas a nadie”.

El miércoles 18 de marzo, la cabeza del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la destitución de Padrino López como ministro de Defensa, la última movida que hace en el gabinete chavista después de asumir el poder tras la captura del dictador Nicolás Maduro a comienzos de enero.

Padrino López, quien ocupaba el cargo desde el 24 de octubre de 2014, mantiene activa una recompensa de 15 millones de dólares, la segunda más alta que ofrece Estados Unidos después de Diosdado Cabello, número dos del régimen venezolano.

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Aunque Delcy Rodríguez no precisó las causas de la destitución, dijo en su mensaje en X que espera que Padrino asuma “con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”.

Ante la última movida al interior del régimen, el congresista de Estados Unidos, Carlos A. Giménez, pidió que Cabello sea entregado a las autoridades de su país “para que enfrente los graves cargos que se le imputan”.

En un mensaje en su cuenta de X, Giménez dijo: “Matones como Diosdado Cabello siguen operando en los niveles más altos del régimen venezolano, impunes y sin rendir cuentas a nadie”.

Y añadió: “Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y condena, una de las mayores recompensas ofrecidas en un caso de narcotráfico”.

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Según el congresista republicano, “no puede haber un cambio real ni credibilidad mientras las personas acusadas de facilitar la corrupción y el narcotráfico permanezcan en el poder” en Venezuela.

“Diosdado Cabello debe ser entregado a las autoridades estadounidenses para que enfrente los graves cargos que se le imputan. El pueblo venezolano —y el mundo— merecen rendir cuentas”, concluyó.

Desde la captura de Maduro durante una operación en Caracas el 3 de enero, el régimen ha experimentado importantes relevos en las altas esferas del poder.

Uno de ellos ocurrió el pasado 25 de febrero cuando el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, presentó su renuncia a la Asamblea Nacional (AN), controlada por la dictadura.

Delcy Rodríguez, que enfrenta presiones de Estados Unidos, ha anunciado el cese de otros funcionarios del régimen.

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