NTN24
Lunes, 09 de marzo de 2026
Cumbre

“Parece un pretexto de acercamiento, pero es una coalición incompleta”: analista sobre la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump

marzo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Aribel Contreras Suárez, analista internacional, conversó con NTN24 sobre las alianzas acordadas durante la cumbre Escudo de las Américas, liderada por los Estados Unidos.

El pasado 7 de marzo, en medio de la cumbre "Escudo de las Américas" realizada en la Florida con líderes latinoamericanos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva coalición militar con gran parte de los países de la región para erradicar los carteles en el hemisferio occidental.

A excepción de naciones como Colombia, Brasil y México, las cuales no fueron invitadas a este encuentro.

Frente a este tema, el programa La Tarde de NTN24 conversó con la analista internacional Aribel Contreras Suárez, quien habló sobre las alianzas que se establecieron durante la cumbre Escudo de las Américas, entre los países latinos y la administración de Trump.

“Los gobiernos de derecha simpatizan mucho con el presidente Trump, y esto les ha permitido recibir esta decorosa invitación, para estar en Estados Unidos, en esta cumbre”, indicó Contreras.

Para la analista, esta cumbre “Escudo de las Américas” llega en un momento de “coyuntura para los Estados Unidos”, esto teniendo presente que el nivel de “aprobación” del mandatario norteamericano cada vez es más bajo.

Ante la ausencia de naciones como Colombia, Brasil y México, considera que se debe a un “tema de ideología política”.

“Estamos viendo que presidentes como Lula Da Silva, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, al no estar presentes en esta cumbre, pues no es una cumbre completa”, añadió.

Todo esto teniendo en cuenta el papel que “juegan Colombia y México para los intereses de Washington para combatir estas redes de crimen organizado”.

En ese sentido, manifiesta que “hablar del Escudo de las Américas debería ser una apuesta, por un lado, diplomática y, por otro, sin duda, la apuesta de seguridad hemisférica”.

Para Aribel Contreras, pese al interés de la administración del presidente Trump por la seguridad de la región, “no hay una claridad en su hoja de ruta, no hay una claridad en los objetivos de política exterior de los Estados Unidos”.

