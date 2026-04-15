Estados Unidos condena amenazas contra candidatos políticos en Colombia y hace un llamado al gobierno de Gustavo Petro: "Debe investigar exhaustivamente"

El gobierno de Estados Unidos expresó su rechazo y preocupación por las recientes amenazas de muerte que han recibido los candidatos a la presidencia de Colombia, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, conocidas en las últimas semanas.

A través de un comunicado, el Departamento de Estado aseguró que el gobierno de Donald Trump condena cualquier “intimidación o violencia dirigida contra candidatos políticos” en el país latinoamericano.

“La Administración Trump está profundamente preocupada por los recientes informes de amenazas contra los candidatos presidenciales colombianos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella”, indica el comunicado.

“Condenamos enérgicamente cualquier intimidación o violencia dirigida contra candidatos políticos. Estos incidentes, tras el brutal asesinato de Miguel Uribe Turbay, son un crudo recordatorio de los oscuros días de violencia política que ha vivido Colombia”, agregó.

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En el comunicado, la administración señaló a los grupos armados que operan en Colombia como responsables de perpetuar la violencia en el territorio, situación que estaría originando las amenazas contra quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño.

“Los grupos armados ilegales y las organizaciones narcoterroristas amenazan la seguridad y la estabilidad de nuestra región”, afirmó.

En respuesta a los recientes incidentes, el Departamento de Estado instó a las autoridades colombianas a realizar investigaciones exhaustivas y rápidas sobre las amenazas.

“Las autoridades colombianas deben investigar exhaustivamente estas amenazas. Confiamos plenamente en que actuarán con rapidez y decisión. Hacemos un llamado al gobierno para que mantenga sólidas medidas de protección para que todos los candidatos puedan hacer campaña libre y seguramente en todo el país”, aseguró.

“Estamos colaborando estrechamente con las autoridades colombianas para apoyar los esfuerzos por fortalecer la seguridad y garantizar que las próximas elecciones se lleven a cabo en un entorno transparente y seguro, puntualizan”, concluyó.