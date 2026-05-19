NTN24
Martes, 19 de mayo de 2026
Martes, 19 de mayo de 2026
Tareck El Aissami

Suspenden audiencia contra Tareck El Aissami tras declararse en huelga de hambre: habría salpicado a miembros del régimen venezolano

mayo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Tareck El Aissami, expresidente de la estatal petrolera venezolana (EFE)
Tareck El Aissami, expresidente de la estatal petrolera venezolana (EFE)
El expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) habría pedido asistencia médica tras declararse en huelga de hambre.

El expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Tareck El Aissami, se declaró en huelga de hambre en las últimas horas, lo que motivó la suspensión de la audiencia en el marco del caso Pdvsa-cripto.

Según informó Zair Mundaray, exfiscal de Venezuela, el exfuncionario del régimen venezolano decidió declararse en huelga de hambre tras represalias en su contra por supuestamente salpicar a miembros del régimen venezolano.

El Aissami habría sido enviado a una celda de castigo en el Rodeo 1, después de incriminar a miembros del régimen chavista.

o

A su vez, médicos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura lo habrían evaluado en el Palacio de Justicia y determinado que se encontraba en estado de deshidratación.

Por esa razón, la defensa pidió que el exfuncionario fuera atendido de manera inmediata, pero la juez rechazó la solicitud.

En audiencias anteriores, Tareck El Aissami denunció que ha sido sometido a torturas mientras avanza el juicio, al tiempo que ha testificado en contra de Tarek William Saab, exfiscal del régimen venezolano.

Cabe recordar que El Aissami es investigado por el desvío de miles de millones de dólares de la estatal PDVSA a través de criptoactivos y empresas fachada.

Según estimaciones, Tareck El Aissami, presuntamente habría desviado entre $16.000 y $21.000 millones de dólares derivados de exportaciones petroleras.

o

Economistas sugieren que la inyección de $21.000 millones de dólares en la economía venezolana para lo que resta de 2026, si se gestionara con transparencia y eficiencia, podría tener un impacto transformador, dada la situación de crisis acumulada.

Temas relacionados:

Tareck El Aissami

PDVSA

Corrupción en PDVSA

Régimen venezolano

audiencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Imágenes de la NASA muestran magnitud de los apagones en Cuba: mientras desesperadas protestas se intensifican, EE. UU. planea una acusación formal contra Raúl Castro, máximo cabecilla de la tiranía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hubo grafitis diciendo viva Trump y viva Marco Rubio": revelan alarmante cifra de protestas en Cuba

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así fue la primera audiencia de Alex Saab en Miami: se conoce la fecha de la próxima comparecencia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Director de la CIA viajó a La Habana y se reunió con autoridades de la dictadura

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No se ha inventado mejor sistema como la democracia”: experto sobre el papel de las empresas en un país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
Magda Victoria Acosta Gualteros
Mujeres

"Nunca perder de vista que tenemos al frente a seres humanos": Magda Victoria Acosta, voz influyente en la transformación de la justicia con perspectiva de género en Colombia

Alex Saab | Foto: EFE
Álex Saab

“Lo importante fue que entregaron a una pieza clave en la corrupción de Nicolás Maduro”: experto dice que la entrega de Saab a EEUU abre la puerta a más extradiciones

Vuelos Venezuela - Fotos Canva de referencia
Vuelos

Así va la reapertura de la conectividad aérea venezolana tras años de suspensión: ¿hay recuperación real?

Portaviones USS Gerald Ford / FOTO: Captura de pantalla
USS Gerald R. Ford

¿La próxima misión del Gerald Ford será en Cuba? Experto analiza el regreso del portaviones a Estados Unidos

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Régimen de Venezuela anuncia la extradición de Alex Saab a Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford-Foto: AFP
USS Gerald R. Ford

El USS Gerald R. Ford abandonó Oriente Medio en medio del alto al fuego entre Estados Unidos y el régimen de Irán

Alias Iván Mordisco - AFP
Cese al Fuego

Disidencia comandada por Iván Mordisco anunció un “alto al fuego” por elecciones en Colombia

Avión - Foto de referencia: Canva
Vuelos

Nueva aerolínea anuncia vuelos directos entre Caracas y Miami: esta es la fecha en la que comenzarán a operar

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba, Brasil e Irán fracasan en grande en tensa Cumbre de los BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El morbo de la corrupción en las Américas

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
José Alex Vitoncó, alias Mi Pez - Captura de video
Captura

Quién es José Alex Vitoncó, alias Mi Pez, señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato de más de 20 personas en un atentado terrorista en Colombia

El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford-Foto: AFP
USS Gerald R. Ford

El USS Gerald R. Ford abandonó Oriente Medio en medio del alto al fuego entre Estados Unidos y el régimen de Irán

Alias Iván Mordisco - AFP
Cese al Fuego

Disidencia comandada por Iván Mordisco anunció un “alto al fuego” por elecciones en Colombia

Avión - Foto de referencia: Canva
Vuelos

Nueva aerolínea anuncia vuelos directos entre Caracas y Miami: esta es la fecha en la que comenzarán a operar

Foto de referencia: Canva
Oro

EE. UU. ha estado utilizando oro ilegal de cárteles colombianos para fabricar sus monedas: graves revelaciones del New York Times

Extracción de litio | Foto Canva
Estados Unidos

Estados Unidos firma acuerdo con país sudamericano por minerales claves como el litio

Ataques terroristas en Colombia - AFP
Ataques

Sin precedentes en dos décadas: 72 horas de ataques terroristas dejan más de 20 muertos en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre