El expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Tareck El Aissami, se declaró en huelga de hambre en las últimas horas, lo que motivó la suspensión de la audiencia en el marco del caso Pdvsa-cripto.

Según informó Zair Mundaray, exfiscal de Venezuela, el exfuncionario del régimen venezolano decidió declararse en huelga de hambre tras represalias en su contra por supuestamente salpicar a miembros del régimen venezolano.

El Aissami habría sido enviado a una celda de castigo en el Rodeo 1, después de incriminar a miembros del régimen chavista.

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A su vez, médicos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura lo habrían evaluado en el Palacio de Justicia y determinado que se encontraba en estado de deshidratación.

Por esa razón, la defensa pidió que el exfuncionario fuera atendido de manera inmediata, pero la juez rechazó la solicitud.

En audiencias anteriores, Tareck El Aissami denunció que ha sido sometido a torturas mientras avanza el juicio, al tiempo que ha testificado en contra de Tarek William Saab, exfiscal del régimen venezolano.

Cabe recordar que El Aissami es investigado por el desvío de miles de millones de dólares de la estatal PDVSA a través de criptoactivos y empresas fachada.

Según estimaciones, Tareck El Aissami, presuntamente habría desviado entre $16.000 y $21.000 millones de dólares derivados de exportaciones petroleras.

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Economistas sugieren que la inyección de $21.000 millones de dólares en la economía venezolana para lo que resta de 2026, si se gestionara con transparencia y eficiencia, podría tener un impacto transformador, dada la situación de crisis acumulada.