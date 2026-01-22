"Perdiste porque aquí sigue gobernando la Revolución Bolivariana": Diosdado Cabello dice desafiante que, así haya caído Maduro, el régimen vive "un proceso"

Diosdado Cabello, ministro de Interior del régimen venezolano, dijo en tono desafiante que en Venezuela "sigue gobernando la Revolución Bolivariana" y que, pese a la captura de Nicolás Maduro, el régimen vive, según él, "un proceso" que es del "pueblo".

Las provocadoras declaraciones de Cabello se dieron en medio de un pronunciamiento televisado por el régimen en su controversial programa 'Con el mazo dando', donde además arremetió contra posturas en contra suya por parte del periodista venezolano Orlando Avendaño, quien se encuentra en el exilio.

"Avendaño. Esto no es para ti. Este programa es para chavistas. Tú eres un miserable, un gran miserable. Y perdiste otra vez porque aquí sigue gobernando la Revolución Bolivariana. Y tú no estás aquí en Venezuela. Y nosotros sí estamos", apuntó Cabello.

"¿Qué celebra afuera uno de los que celebraron la muerte de Chávez, que se llevaron secuestrado a Nicolás? pero además no es Nicolás. Esto es un proceso. El problema no es Diosdado. Esto es un pueblo. Esto es un proceso y ustedes jamás van a tener eso. Eso se logra con conciencia, no con plata de por medio. Palangrista", denostó.

En el mismo programa, Cabello negó haberse reunido con funcionarios estadounidenses antes de la caída de Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, en el operativo militar en Caracas del 3 de enero.

"Exclusiva: las conversaciones de Estados Unidos con el ministro venezolano de esto (…) y Leopoldo Castillo escribe 'Diosdado fue el Judas que entregó a Maduro', ¿verdad?" expresó Cabello con tono burlón. "'Diosdado se reunió con Estados Unidos'. Tú sabes que yo no tengo precio ¿Escribes esto? ¿Para qué, una campaña?", añadió.

Acto seguido, otra vez en tono desafiante, quien ha sido considerado el número dos del régimen venezolano pidió pruebas de sus presuntas conversaciones con miembros de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Reto a quien sea, a quien sea, a Reuters, a todo los que escribieron, a ti, balurdo, a que muestren una pruebita así de que yo me reuní aquí con alguien o me he reunido con alguien. Yo no tengo precio, Leopoldo Castillo, el tuyo es de oferta" señaló Cabello.

La agencia Reuters, cabe resaltar, reportó el fin de semana que "Estados Unidos sostuvo conversaciones con Diosdado Cabello meses antes de captura de Maduro en Venezuela", citando a múltiples personas conocedoras del asunto.

Cabello hace parte de la misma acusación de narcotráfico que usó la administración Trump para arrestar a Maduro, pero el ministro del régimen no fue capturado como parte de esa operación.