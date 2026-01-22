Diosdado Cabello negó haber tenido contacto con EE. UU. antes de la captura de Maduro: “Aquí no hay traición”

El número dos del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, negó haberse reunido con funcionarios estadounidenses antes de la caída del dictador Nicolás Maduro, el 3 de enero.

Durante su programa semanal en el canal estatal VTV, Cabello argumentó que los señalamientos sobre el tema son “una campaña”.

“Dicen que 'Diosdado se reunió con Estados Unidos'... Yo no me he reunido con nadie”, dijo, retando “a quien sea” a mostrar pruebas del encuentro.

Reportes señalaron que Cabello, quien funge como ministro del Interior en Venezuela, sostuvo conversaciones secretas con representantes de la Administración del presidente Donald Trump, meses antes de la captura de Maduro durante una operación estadounidense a comienzos de enero.

Ante dichos señalamientos Cabello asegura que existe una “campaña de descrédito” impulsada por la oposición contra el régimen, ahora en cabeza de Delcy Rodriguez, que busca dividir a sus miembros.

“Andan con sus campañas mediáticas de mentiras. Aquí no hay traición ni peleas. Quien sigue gobernando es la revolución bolivariana. Somos la garantía de paz en este país. Con Delcy Rodríguez al frente, Venezuela sigue un camino de diplomacia, de paz”, añadió Cabello.

Después de que la Administración norteamericana anunció la captura de Maduro, el presidente Trump dijo que Estados Unidos está “a cargo” del país y sostuvo que un grupo de funcionarios estadounidenses ayudarán a supervisar la participación de Estados Unidos en Venezuela.

Entre tanto, Rodríguez, que para ese entonces fungía como vicepresidenta, fue designada como “presidenta encargada” y se ha debatido entre una posición conciliadora y declaraciones en rechazo a la operación de Estados Unidos en territorio venezolano.