NTN24
Martes, 03 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Embajada de Estados Unidos advierte sobre una "amenaza inminente" de ataques con misiles y drones en Arabia Saudita

marzo 3, 2026
Por: Luis Cifuentes
Embajada de EE. UU. en Riad, Arabia Saudita - Foto: AFP
La sede diplomática norteamericana advirtió a los ciudadanos de Estados Unidos para que se refugien.

La situación de seguridad en Medio Oriente ha ido escalando luego de que el régimen iraní atacara en la noche de este lunes la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita como respuesta a la “Operación Furia Épica” que derivó en la muerte del supremo Alí Jamenei.

Recientemente, la Embajada de Estados Unidos en ese país advirtió sobre una "amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudita, horas después del ataque en su embajada.

Existe una amenaza inminente de ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados sobre Dhahran”, indicó la sede diplomática norteamericana en un comunicado.

A su vez, instó a los ciudadanos de Estados Unidos a no acudir al consulado y refugiarse de manera inmediata en sus residencias. “En el piso más bajo disponible y lejos de las ventanas, no salga”, indicó.

El Consulado de EE. UU. en Dhahran insta a los ciudadanos estadounidenses en Dhahran a refugiarse en sus hogares, revisar sus planes de seguridad en caso de un ataque y mantenerse alerta ante futuros ataques. El personal del Consulado de EE. UU. se encuentra refugiado en sus hogares”, agregó.

En ese sentido, detalló recomendaciones para afrontar la situación de seguridad.

Si escucha una explosión fuerte o se activan las sirenas, busque refugio inmediatamente.

Si está en una casa o edificio, diríjase al nivel más bajo de la estructura con la menor cantidad de paredes exteriores, ventanas y aberturas; cierre todas las puertas y siéntese cerca de una pared interior, lejos de ventanas o aberturas.

Si está al aire libre, busque inmediatamente refugio en una estructura reforzada; si eso no es posible, acuéstese y cúbrase la cabeza con las manos.

Tenga en cuenta que, incluso, si el misil o el dron entrante es interceptado, la caída de escombros representa un riesgo significativo.

Después del ataque, manténgase alejado de cualquier escombro y esté atento a los principales medios de comunicación para obtener orientación oficial.

