Viernes, 20 de febrero de 2026
Amnistía

País aprueba amnistía con reducción de penas para reclusos comunes

febrero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Cárcel | Foto Canva
Cada amnistía será otorgada siempre bajo condiciones específicas, según el jefe de Estado.

Esta semana el presidente de Siria, Ahmed Husseín al-Charaa, anunció una amnistía general para delitos cometidos antes del decreto, exceptuando a las personas que cumplen condena por delitos graves o violaciones contra la población del país.

Esta iniciativa tiene como objetivo promover la reconciliación nacional, además de facilitar la reintegración de personas condenadas por delitos comunes y reducir la congestión de las cárceles.

De acuerdo con el jefe de Estado, la amnistía incluye la reducción de sentencias de cadena perpetua a 20 años de prisión y elimina las condenas de quienes padecen enfermedades terminables o incurables.

Cabe recalcar, que cada amnistía será otorgada siempre bajo condiciones específicas.

De igual forma, la amnistía también va para las faltas contravencionales, es decir, los conflictos menores, como por ejemplo, todo lo relacionado con narcóticos en ciertos puntos, comercio con divisas extranjeras y protección al consumidor.

No obstante, las personas excluidas de esta amnistía serán los que hayan cometido violaciones graves contra el pueblo sirio, los tipificados en la Ley de Penalización de la Tortura, trata de personas, delitos graves contemplados en el Código Penal y otros relacionados con exámenes, prostitución y todo de infraestructuras eléctricas o telecomunicaciones.

Por otro lado, las personas condenadas por infracciones asociadas a la Ley de Armas y Municiones podrán acogerse al indulto si entregan las armas a los oficiales en un plazo máximo de tres meses.

La iniciativa del presidente sirio coincide con modificaciones en el control territorial de Siria, puesto que, actualmente menos familias permanecen en el campamento Al-Hol considerado el mayor refugio de desplazados internos en el noreste del país.

Por último, la Agencia de la ONU para los Refugiados ha reportado disminución significativa de residentes en las últimas semanas, sin embargo, por temas de seguridad, no hay cifras exactas sobre la población restante.

