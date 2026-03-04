NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Nicolás Maduro Guerra

Pese a presión de EE. UU., hijo de Maduro amenaza con que el chavismo se quede en el poder: "tenemos que garantizar la hegemonía absoluta del proyecto bolivariano”

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolas Maduro Guerra | Foto: EFE
En las últimas horas, el hijo de Nicolás Maduro afirmó que el régimen debe de garantizar "la hegemonía absoluta" en Venezuela "cueste lo que cueste".

Durante su discurso ante militantes chavistas que marcharon en Caracas para pedir la liberación del dictador y su esposa Cilia Flores, Nicolás Maduro Guerra, sentenció que hay que "maniobrar para mantener la paz".

"Tenemos que garantizar la hegemonía absoluta del proyecto bolivariano, cueste lo que nos cueste. Es nuestra responsabilidad. Hacerla irreversible", sentenció.

'Nicolasito' también acotó que hay que tener "unidad" para que el país avance y mantener vivir la llama de la lucha para que "nos regresen a Nicolás Maduro y a Cilia".

"Nos reunimos en el cuartel para decirle 'Chávez, tu patria está dolida, pero está firme con el presidente y con la revolución bolivariana", añadió.

Pero pese a todo señaló que "estamos en el poder hoy todavía contra todo pronóstico. Hoy tienen que hablar en Miraflores con Delcy Rodríguez que es el equipo de Nicolás Maduro, la vicepresidenta desde el 2018, su mano derecha".

En el discurso transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro Guerra calificó a la encargada del régimen como una mujer "extraordinaria" y "preparada", a quien su padre escogió para que gobernara.

Además, explicó que, desde la captura de su padre, el pasado 3 de enero tras el operativo militar de Estados Unidos en Caracas, el país "cambió" y desde el régimen deben de asegurarse de que ese cambio sea para bien.

"No es el mismo país del 3 de enero. No puede ser el mismo, primera vez que nos bombardea una potencia nuclear. El país cambió, para bien o para mal. Es nuestra responsabilidad que sea para bien", puntualizó.

