“No estoy de acuerdo en darle una ayuda económica a un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años”: presidente electo de Chile cuestiona decisión de Boric de enviar ayuda a Cuba

José Antonio Kast expresó el pasado lunes su descuerdo con la decisión del Gobierno de enviar ayuda humanitaria a Cuba, tras la crisis aguda por la que está atravesando la isla.

En una rueda de prensa el mandatario dijo: “No estoy de acuerdo en darle una ayuda económica directa a un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años y que ha puesto al pueblo cubano en una situación muy desmedrada, inhumana”.

Cabe resaltar que el Gobierno de Gabriel Boric anunció la semana pasada que destinará 1 millón de dólares a la isla a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza y que se canalizará vía Unicef.

En ese contexto, Kast también recalcó el “mayor bloqueo” por el que está pasando el país, insistió que “cualquier ayuda humanitaria tiene que pasar, necesariamente, porque se exija democracia”, añadió “eso no lo he visto”.

Por su parte, el pasado jueves el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, calificó la situación de la isla como un “drama humanitario”, destacó que “no es una ayuda al Gobierno de Cuba, no es una ayuda al Partido Comunista de Cuba”.

Recordó al mismo tiempo que a través del fondo especial, Chile también ha brindado aportes humanitarios a Ucrania, Gaza y la propia isla tras el paso del último huracán en 2025.

Asimismo, otros países de Latinoamérica como México y Brasil se han unido a enviarle apoyo a la isla.

No obstante, aerolíneas de Canadá y Rusia, los dos principales emisores de turistas han suspendido temporalmente los vuelos en la isla tras evacuar a sus nacionales varados.

En ese orden de ideas, Cuba enfrenta una fuerte crisis socioeconómica, su escasez de combustible es lo que más se ha visto perjudicado, una portavoz de las Naciones Unidas expresó que hay “riesgo de servicios esenciales en todo el país”.