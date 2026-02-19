Exjugador del Liverpool y del Barcelona causa polémica por rescindir su contrato con importante club en Brasil tras sufrir fuertes críticas: "Debo priorizar mi salud mental"

El mundo del fútbol en Brasil ha sufrido una sacudida luego de que una exfigura del Liverpool y Barcelona rescindiera su contrato con importante club por las fuertes críticas que ha estado recibiendo.

El reconocido futbolista Philippe Coutinho ha generado una gran polémica tras rescindir su contrato con el Vasco de Gama, club para el que jugaba desde 2024.

El excompañero de los colombianos Marino Hinestroza, Carlos Gómez, Johan Rojas y Carlos Cuesta reveló los motivos por los que decidió salir del club.

Desde su cuenta de Instagram, Coutinho no se guardó nada y explicó que para tomar dicha decisión: "Lo pensé mucho antes de escribir esto. De verdad. Pero, por el respeto, el cariño y el amor que siento por ti y por este club, sentí la necesidad de venir aquí y hablar con el corazón".

El extremo con paso por importantes clubes como Aston Villa, Bayern Múnich, Inter de Milán, Livepool y Barcelona explicó la razón por la que decidió volver a uno de los clubes que lo vio convertirse en un jugador de élite.

Coutinho comentó que eligió al Vasco de Gama porque "amo a este club. Amo todo lo que el Vasco representa en mi vida. Vestir esta camiseta fue una de las decisiones más importantes que he tomado. Y en cada entrenamiento, en cada partido, di lo mejor de mí. ¡Siempre!".

Y señaló que "nunca faltó la dedicación, nunca faltó la voluntad y el compromiso". Pero que "ser juzgado por innumerables personas por algo que no tiene nada que ver con mi carácter es extremadamente difícil".

"Nunca le faltaría el respeto a la afición, ni a mis compañeros, ni al Vasco. Nunca lo he hecho en ningún sitio donde he estado. Cualquiera que me conozca lo sabe", sentenció.

El futbolista brasileño también acotó que tras recibir tantas críticas, se dio cuenta que su tiempo en el club "había terminado y no volví para priorizar mi salud mental. Eso duele mucho".

"La verdad es que estoy muy agotada mentalmente. Siempre he sido muy reservado, por lo que hablar de esto aquí no es fácil, pero necesito ser honesto", puntualizó.

El futbolista, de 33 años, reiteró que su relación con el equipo es de amor y que seguirá siendo así para siempre.

"Con el corazón pesado, entiendo que ahora es el momento de dar un paso atrás y cerrar este capítulo en Vasco. Estoy agradecido por todo lo vivido aquí. Llevaré a Vasco conmigo para siempre. En mi corazón. En mi historia. En mi vida. De corazón, gracias por todo", finalizó su comunicado.

A su publicación han reaccionado varios colegas suyos, entre ellos, Neymar Jr., quien le comentó: "Cabeza alta mi hermano, siempre estoy contigo".

Lucas Paqueta también le escribió diciendo: "¡Dios está contigo hermano! ¡La cabeza derecha y la fuerza del Monte! ¡Soy tu fan!".

El icono en Brasil David Luiz señaló: "¡Eres fenomenal, hermano! ¡Dios está contigo! ¡Estamos juntos en esto!".

Pero el apoyo no llegó solo por parte de sus compatriotas, sino también de futbolistas sudamericanos como el arquero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez que le comentó: "Eres un profesional".

Al Vasco de Gama llegó en 2024 se fue una temporada al Aston Villa y volvió en agosto de 2025. Con el club pudo disputar 91 partidos, marcó 17 goles y dio 7 asistencias, siendo una pieza importante en el sistema de juego del Vasco.

Ahora quedará como agente libre y podrá continuar con su carrera fuera de Brasil, específicamente a la MLS liga a la que se espere llegue y cierre su carrera como jugador.

Philippe Coutinho supo labrar su camino, sobre todo en el fútbol de Europa en donde se convirtió en una figura importante para clubes como el Liverpool y el Barcelona.

En su historial de títulos cuenta con dos Copa de España con el Barça, una Champions League con el Bayern Múnich y una Copa de Italia con el Inter de Milán. Además, mientras portó los colores del conjunto nacional se consagró campeón de América en 2019.