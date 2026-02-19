NTN24
Jueves, 19 de febrero de 2026
Exjugador del Liverpool y del Barcelona causa polémica por rescindir su contrato con importante club en Brasil tras sufrir fuertes críticas: "Debo priorizar mi salud mental"

febrero 19, 2026
Por: Diana Pérez
Jugadores del Barcelona en la temporada de 2020 | Foto: EFE
En su historial de títulos cuenta con dos Copa de España con el Barça, una Champions League con el Bayern Múnich y una Copa de Italia con el Inter de Milán.

El mundo del fútbol en Brasil ha sufrido una sacudida luego de que una exfigura del Liverpool y Barcelona rescindiera su contrato con importante club por las fuertes críticas que ha estado recibiendo.

El reconocido futbolista Philippe Coutinho ha generado una gran polémica tras rescindir su contrato con el Vasco de Gama, club para el que jugaba desde 2024.

El excompañero de los colombianos Marino Hinestroza, Carlos Gómez, Johan Rojas y Carlos Cuesta reveló los motivos por los que decidió salir del club.

Desde su cuenta de Instagram, Coutinho no se guardó nada y explicó que para tomar dicha decisión: "Lo pensé mucho antes de escribir esto. De verdad. Pero, por el respeto, el cariño y el amor que siento por ti y por este club, sentí la necesidad de venir aquí y hablar con el corazón".

El extremo con paso por importantes clubes como Aston Villa, Bayern Múnich, Inter de Milán, Livepool y Barcelona explicó la razón por la que decidió volver a uno de los clubes que lo vio convertirse en un jugador de élite.

Coutinho comentó que eligió al Vasco de Gama porque "amo a este club. Amo todo lo que el Vasco representa en mi vida. Vestir esta camiseta fue una de las decisiones más importantes que he tomado. Y en cada entrenamiento, en cada partido, di lo mejor de mí. ¡Siempre!".

Y señaló que "nunca faltó la dedicación, nunca faltó la voluntad y el compromiso". Pero que "ser juzgado por innumerables personas por algo que no tiene nada que ver con mi carácter es extremadamente difícil".

"Nunca le faltaría el respeto a la afición, ni a mis compañeros, ni al Vasco. Nunca lo he hecho en ningún sitio donde he estado. Cualquiera que me conozca lo sabe", sentenció.

El futbolista brasileño también acotó que tras recibir tantas críticas, se dio cuenta que su tiempo en el club "había terminado y no volví para priorizar mi salud mental. Eso duele mucho".

"La verdad es que estoy muy agotada mentalmente. Siempre he sido muy reservado, por lo que hablar de esto aquí no es fácil, pero necesito ser honesto", puntualizó.

El futbolista, de 33 años, reiteró que su relación con el equipo es de amor y que seguirá siendo así para siempre.

"Con el corazón pesado, entiendo que ahora es el momento de dar un paso atrás y cerrar este capítulo en Vasco. Estoy agradecido por todo lo vivido aquí. Llevaré a Vasco conmigo para siempre. En mi corazón. En mi historia. En mi vida. De corazón, gracias por todo", finalizó su comunicado.

A su publicación han reaccionado varios colegas suyos, entre ellos, Neymar Jr., quien le comentó: "Cabeza alta mi hermano, siempre estoy contigo".

Lucas Paqueta también le escribió diciendo: "¡Dios está contigo hermano! ¡La cabeza derecha y la fuerza del Monte! ¡Soy tu fan!".

El icono en Brasil David Luiz señaló: "¡Eres fenomenal, hermano! ¡Dios está contigo! ¡Estamos juntos en esto!".

Pero el apoyo no llegó solo por parte de sus compatriotas, sino también de futbolistas sudamericanos como el arquero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez que le comentó: "Eres un profesional".

Al Vasco de Gama llegó en 2024 se fue una temporada al Aston Villa y volvió en agosto de 2025. Con el club pudo disputar 91 partidos, marcó 17 goles y dio 7 asistencias, siendo una pieza importante en el sistema de juego del Vasco.

Ahora quedará como agente libre y podrá continuar con su carrera fuera de Brasil, específicamente a la MLS liga a la que se espere llegue y cierre su carrera como jugador.

Philippe Coutinho supo labrar su camino, sobre todo en el fútbol de Europa en donde se convirtió en una figura importante para clubes como el Liverpool y el Barcelona.

En su historial de títulos cuenta con dos Copa de España con el Barça, una Champions League con el Bayern Múnich y una Copa de Italia con el Inter de Milán. Además, mientras portó los colores del conjunto nacional se consagró campeón de América en 2019.

Tarek William Saab (AFP)
Tarek William Saab

Advierten sobre el grave riesgo de que Tarek William Saab siga siendo el fiscal del régimen venezolano

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela y Captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
El Pollo Carvajal

Revelan audios en los que 'El Pollo' Carvajal habría incriminado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional: habló de "organizaciones criminales paramilitares"

Captura Nicolás Maduro - Foto: EFE
Regimen chavista

Lo que se sabe de la visita consular a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio mantiene "conversaciones secretas" con el nieto de Raúl Castro, según Axios

María Corina Machado y Delcy Rodríguez
Elecciones en Venezuela

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

