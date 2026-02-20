NTN24
Viernes, 20 de febrero de 2026
Tesla

Confirman sentencia de 243 millones de dólares contra la compañía de carros eléctricos Tesla, de Elon Musk, por accidente letal

febrero 20, 2026
Por: Agencia Reuters-Redacción NTN24
Elon Musk - Foto EFE
Elon Musk - Foto EFE
El caso se originó a raíz de un incidente ocurrido el 25 de abril de 2019 en Cayo Largo, Florida.

Una jueza federal rechazó la solicitud de la compañía de carros eléctricos Tesla, propiedad de Elon Musk, de revocar el veredicto de un jurado que le ordenó pagar 243 millones de dólares por el accidente de 2019 de un Model S equipado con Autopilot, en el que murió una mujer de 22 años y su novio resultó gravemente herido.

En una decisión hecha pública el viernes, la jueza federal Beth Bloom, de Miami, dijo que las pruebas presentadas en el juicio "respaldaban con creces" el veredicto de agosto de 2025 y que Tesla no había planteado nuevos argumentos para anularlo.

Se espera que Tesla recurra la sentencia. Sus abogados no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El caso se originó a raíz de un incidente ocurrido el 25 de abril de 2019 en Cayo Largo, Florida, en el que George McGee conducía su Model S 2019 por un cruce a unos 100 km/h mientras se agachaba para buscar su teléfono, que se le había caído.

McGee chocó contra el SUV de Naibel Benavides León y Dillon Angulo, que estaba estacionado al costado de la calzada y junto al cual se encontraban ambos.

El jurado consideró a Tesla responsable del accidente en un 33%. Concedió una indemnización por daños y perjuicios de 19,5 millones de dólares a la familia de Benavides y de 23,1 millones de dólares a Angulo, además de 200 millones de dólares en concepto de daños punitivos que se repartirán entre ellos. McGee había llegado previamente a un acuerdo con los demandantes.

El veredicto fue el primero de un jurado federal sobre un accidente mortal relacionado con el piloto automático.

Al solicitar la revocación, Tesla dijo que McGee era el único culpable del accidente, que su Model S no tenía defectos y que el veredicto desafiaba el sentido común.

Tesla dijo que los fabricantes de automóviles "no aseguran al mundo contra los daños causados por conductores imprudentes" y que los daños punitivos deberían ser nulos, ya que no se había demostrado "una imprudencia temeraria por la vida humana", según la legislación de Florida.

Los abogados de los demandantes tampoco respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Tesla se ha enfrentado a muchas demandas similares por las capacidades de conducción autónoma de sus vehículos, pero todas ellas se han resuelto o desestimado sin llegar a juicio.

Musk, la persona más rica del mundo, lleva mucho tiempo promocionando a Tesla como líder en conducción autónoma para vehículos privados y robotaxis.

Invierno - Foto Canva
Ola Invernal

La ciencia detrás de la histórica ola de frío que paraliza a Estados Unidos

IRAS 23077 +6707 | Foto NASA
Telescopio

Telescopio Hubble de la NASA descubre región “caótica” y la “más grande que se haya descubierto” donde nacen planetas en el universo

Venus - Foto AFP/ Comparación observación por radar Magallanes NASA
Venus

Magallanes, la nave espacial de la NASA, reveló misteriosa y enorme cavidad en Venus que está presente en ciertas zonas de la Tierra

