NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Viernes, 06 de marzo de 2026
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, miembro del equipo del primer ministro de Catar, sobre ataques del régimen de Irán

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Rashid Al-Mohanadi, miembro del equipo del primer ministro de Catar, habló en Ángulo de NTN24.

Catar se encuentra bajo fuego iraní en medio de una escalada sin precedentes en el Golfo Pérsico. El país ha interceptado una oleada de misiles iraníes que no solo apuntaron contra instalaciones militares estadounidenses, sino también contra infraestructura civil, áreas residenciales y la crucial industria petrolera y gasífera catarí.

Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales de Doha y miembro del equipo del primer ministro de Catar, manifestó el impacto de estos ataques:

"Estuvimos en completo shock porque los ataques no estaban limitados a la presencia estadounidense. Incluyeron instalaciones soberanas de Catar, instalaciones militares, pero más sorprendentemente, los iraníes también apuntaron contra áreas residenciales civiles, infraestructura civil e incluso nuestra industria petrolera y gasífera".

La respuesta catarí ha sido efectiva hasta el momento. "Estamos agradecidos con nuestras Fuerzas Armadas, con las que hemos podido repeler la mayoría de los ataques, y nos reservamos el derecho a responder", afirmó Al-Mohanadi, aunque enfatizó la preferencia del país por la prudencia estratégica y evitar una confrontación directa.

Las implicaciones energéticas de estos ataques trascienden las fronteras regionales. Según Al-Mohanadi, Catar tuvo que "apagar la mayor instalación eléctrica del mundo porque fue atacada por los iraníes".

Sobre la capacidad de resistencia, Al-Mohanadi fue enfático: "podemos resistir por mucho tiempo. Hemos invertido fuertemente en nuestras fuerzas armadas".

Además, señaló que los ataques balísticos han sido "cada vez menos frecuentes" debido a los bombardeos estadounidenses contra lanzamisiles y depósitos de municiones en Irán.

Temas relacionados:

Catar

Ataque al régimen de Irán

Irán

Irán - EEUU

Qatar

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

'Sandra Ramírez', exFarc que aspira al Congreso, pide pruebas de los crímenes que cometieron: "Nos usaban como carnada para los comandantes", hablan las víctimas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Acabará pasando a la historia como san Donald Trump": experto expone peligro del régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es un logro de las víctimas": Diana Sofía Giraldo sobre reconocimiento que hizo exjefe de las Farc sobre reclutamientos de menores

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, miembro del equipo del primer ministro de Catar, sobre ataques del régimen de Irán

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Alí Jameneí (EFE)
Ataque al régimen de Irán

"Acabará pasando a la historia como san Donald Trump": experto expone peligro del régimen de Irán

Víctimas | Foto AFP
Colombia

"Es un logro de las víctimas": Diana Sofía Giraldo sobre reconocimiento que hizo exjefe de las Farc sobre reclutamientos de menores

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Diosdado Cabello, quien insultaba a Estados Unidos, ahora se sienta; está cuidando su pellejo": secretario político de Vente Venezuela en EE. UU.

María Alexandra Gómez, esposa Nahuel Gallo, gendarme argentino exsecuestrado por el régimen venezolano - Fotos: NTN24 / EFE
Caso Nahuel Gallo

"Yo ni siquiera he preguntado qué pasó, qué le hicieron; no me he atrevido a preguntarle": duro testimonio de la esposa de Nahuel Gallo en NTN24

Fotos EFE/Archivo
Colombia

'Sandra Ramírez', exFarc que aspira al Congreso, pide pruebas de los crímenes que cometieron: "Nos usaban como carnada para los comandantes", hablan las víctimas

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez - Foto: AFP
Estados Unidos

"Saben que esto ya se está acabando": diplomático de alto rango de EE. UU. en Cuba analiza si hay una figura comparable a Delcy Rodríguez en la isla

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Freddy Superlano en arresto domiciliario y grillete - Foto: @freddysuperlano en X
Freddy Superlano

Primera imagen del dirigente político venezolano Freddy Superlano con grillete de arresto domiciliario pese a ser excarcelado

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Armamento de China fracasa 3 veces en un año en Pakistán, Venezuela e Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Marcelo Gallardo, DT argentino - Foto: EFE
Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo anuncia que deja River Plate: "Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos"

Monedas / Diego Maradona y Lionel Messi - Fotos de referencia: Pexels / EFE
Argentina

Árbitro argentino se hace viral por sacar moneda con una cara de Maradona y otra de Messi en pleno sorteo de campo entre Gimnasia y Rosario Central

Delcy Rodríguez - Foto: AFP
Estados Unidos

"Saben que esto ya se está acabando": diplomático de alto rango de EE. UU. en Cuba analiza si hay una figura comparable a Delcy Rodríguez en la isla

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Freddy Superlano en arresto domiciliario y grillete - Foto: @freddysuperlano en X
Freddy Superlano

Primera imagen del dirigente político venezolano Freddy Superlano con grillete de arresto domiciliario pese a ser excarcelado

Carlos Julio Rojas | Foto: AFP
Excarcelaciones en Venezuela

"No me doblegaron y la dignidad me hizo libre": ex preso político venezolano Carlos Julio Rojas sobre su reciente excarcelación

Jorge Rodríguez y Jorge Arreaza (AFP)
Jorge Rodríguez

Familiares de presos políticos en Venezuela tildan de "show" la visita de Jorge Rodríguez a una cárcel en Caracas: "no duraron ni 10 minutos, todo un show mediático"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre