NTN24
Sábado, 21 de febrero de 2026
Tareck El Aissami

Tareck El Aissami y Samark José López aparecen como capturados en la página del ICE en Estados Unidos y señalados de narcotráfico

febrero 21, 2026
Por: Luis Cifuentes
Tareck El Aissami y Samark José López - Fotos: ICE
Ambos exfuncionarios del régimen de Nicolás Maduro fueron capturados en 2024 en Venezuela y vinculados a presunta corrupción petrolera.

Luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Washington sigue presionando al régimen venezolano en cabeza de Delcy Rodríguez con ciertas decisiones como la apertura comercial, la excarcelación de presos políticos y el desmantelamiento de algunas figuras importantes de la dictadura.

En las últimas horas se conoció que Tareck El Aissami, exministro de Industria y Producción Nacional del régimen venezolano, y Samark José López, operador financiero de la dictadura, aparecen en la página del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) como capturados.

Cabe recordar que Estados Unidos se encontraba en la búsqueda de estas dos figuras del régimen, quienes en febrero de 2017 fueron designados como narcotraficantes por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro.

Incluso, Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera la captura de Samark López.

No obstante, se desconoce en qué términos Estados Unidos está reportando las capturas, dado que no se informan las fechas de las aprehensiones o si estos hombres se encuentran en territorio estadounidense o continúan en Venezuela, donde hasta hace poco se tenía conocimiento de que estaba El Aissami, por ejemplo.

En la información divulgada por ICE se informa que el último paradero conocido de El Aissami fue Caracas, mientras que el de López Bello fue Miami.

Cabe recordar que ambas figuras fueron capturadas en marzo de 2024 por el mismo régimen venezolano que las acusó de corrupción petrolera y traición a la patria.

Todo esto también coincide con un informe de este sábado del diario español ABC, en el que se menciona que desde Washington estarían exigiendo a Delcy Rodríguez permitir pesquisas contra nueve funcionarios del régimen venezolano, entre ellos, el hijo y el hijastro de Nicolás Maduro.

La lista, de la que hacen parte Nicolás Ernesto Maduro Guerra, Walter Jacob Gavidia Flores, Alex Saab y Raúl Gorrín, también recoge los nombres de El Aissami y López Bello.

El informe destaca que Estados Unidos habría presionado al régimen venezolano para que desde Washington se pueda verificar el avance en la recolección de testimonios y pesquisas que evidencien la trama corrupta de la dictadura e incluso se permita su captura y traslado a Estados Unidos.

