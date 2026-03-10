Petro responde a la Casa Blanca sobre falta de cooperación de Colombia tras no ser invitado a cumbre Escudo de las Américas: "Nosotros no hemos solicitado entrar"

El presidente colombiano Gustavo Petro respondió este lunes a los dichos de la Casa Blanca sobre la falta de cooperación de su país tras no ser invitado a la cumbre Escudo de las Américas que tuvo lugar el pasado sábado en Doral, Florida, y la cual fue convocada por el presidente Donald Trump.

La Casa Blanca este lunes, a través de su portavoz Karoline Leavitt, explicó las razones por las cuales Colombia no fue convidada a la reunión en Doral y apuntó directamente a la falta de cooperación de Colombia, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

“Creo que todavía no estamos viendo el nivel de cooperación que queremos del Gobierno de Colombia para integrarlo al programa Escudo de las Américas, pero ciertamente esperamos que esta nueva organización se expanda y podamos invitar a otros países”, dijo Leavitt.

Más tarde, el mandatario colombiano respondió a los dichos de Leavitt y dijo que su país no busca ser parte de la cumbre y que entre los 17 países participantes hay “gobiernos dudosos”. “Nosotros no hemos solicitado entrar, allí hay gobiernos dudosos”, escribió en su cuenta de X.

Cabe recordar que Petro, en el marco de su intervención ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, cuestionó la no presencia de su país y afirmó que era “esencial” en cualquier estrategia internacional de lucha contra las drogas.

“Se hacen reuniones de alianzas excluyendo a Colombia, cuando en el caso de la cocaína Colombia es esencial por su experiencia para erradicarla”, dijo Petro.

“No fuimos a Miami, no critico que se hagan coaliciones políticas, pero sí me parece que con 17 países pequeños, débiles y sin experiencia para enfrentar la cocaína, no se puede hacer un escudo del sur”, agregó.

De la cumbre no participaron los jefes de Estado de izquierda de la región como Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum.