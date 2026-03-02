"Paren esta espiral antes de que se convierta en un abismo irreparable": el papa León XIV llama a detener ataques en Medio Oriente

El papa León XIV se pronunció hace algunas horas sobre todos los ataques que han ocurrido en Medio Oriente posterior a la muerte del líder del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Al respecto, el máximo jerarca de la Iglesia católica dijo: “La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas”.

Ante los fieles desde la plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, el sumo pontífice advirtió sobre el riesgo de una tragedia de gran magnitud.

“Pido que paren, es necesario frenar esta espiral antes de que se convierta en un abismo irreparable”, afirmó el Santo Padre.

El papa norteamericano también enfatizó que la diplomacia debe recuperar su papel como vía prioritaria para desactivar la crisis.

Antes de dar por finalizado ese tema, pidió por la reconciliación de otros pueblos como Afganistán y Pakistán que llevan varios días de enfrentamientos en sus fronteras.

El jefe del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei, murió a sus 86 años el pasado 28 de febrero de 2026 tras una serie de ataques aéreos masivos en Teherán.

El deceso del líder supremo de Irán se registró durante una operación militar conjunta denominada ‘Operación Furia Épica’, ejecutada por fuerzas de Israel y Estados Unidos que impactó su complejo residencial en la capital.

El régimen de Irán todavía no ha sido desarticulado en su totalidad, de hecho, quienes ahora están al mando han declarado 40 días de luto nacional.