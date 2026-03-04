NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Francia

Así es el Charles de Gaulle, el portaviones nuclear más poderoso de Europa que Francia despliega en el Mediterráneo

Por: Redacción NTN24
Charles de Gaulle | Foto AFP
El buque cuenta con capacidad para operar decenas de cazas, sistemas avanzados de defensa y autonomía prolongada en el océano.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el pasado martes el despliegue de uno de los buques más poderosos de Europa, el portaviones Charles de Gaulle, con el objetivo de ayudar a proteger activos de países vecinos en medio de los ataques de Irán.

El anuncio se produjo después de que Estados Unidos, en conjunto con Israel, iniciara una operación militar contra el régimen de Irán, una acción que ha derivado en ataques de Teherán contra países vecinos e incluso un ataque en territorio europeo, en Chipre.

El presidente Macron indicó que el Charles de Gaulle estará escoltado por su escuadrón aéreo y por las fragatas que lo acompañan; en términos técnicos, el portaviones desplegado ostenta una de las plataformas militares más poderosas del continente.

Su construcción comenzó en 1980 y se convirtió en el primer portaviones de propulsión nuclear construido fuera de Estados Unidos. La poderosa embarcación ya ha participado en operaciones militares internacionales, incluidas intervenciones en Afganistán.

Su valor se ostenta principalmente en las impresionantes características que ocupa el portaviones, como el estar equipado con dos reactores nucleares K15 que generan una potencia total de 300 megavatios, alcanzando velocidades aproximadas de 27 nudos.

Además, puede operar durante cinco años sin necesidad de reabastecimiento de combustible nuclear, lo que le permite realizar misiones prolongadas en alta mar, con una autonomía de 45 días aproximadamente.

Su poder se multiplica en el aire, puesto que cuenta con una cubierta de vuelos de 200 metros, con una inclinación de 8,5 grados, con un sistema CATOBAR (catapultas y cables de detención) que permite operar entre 30 y 40 cazas Rafale M, y dos aviones de alerta temprana E-2 Hawkeye.

En armamento y defensa, el portaviones está equipado con un sistema de misiles SAAM y Aster 15, utilizados en ataque superficie-aire con un alcance de 30 kilómetros. Asimismo, incluye 8 baterías de cañones de 20 mm y 2 lanzadores Sadral con misiles Mistral para defensa cercana.

Por último, con el despliegue del portaviones Charles de Gaulle, Macron afirma que “mantendremos este esfuerzo tanto como sea necesario”.

