NTN24
Domingo, 15 de febrero de 2026
Argentina

Tenista sudamericano conmovió al público local tras ganar por primera vez el torneo más importante de su país

febrero 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Francisco Cerúndolo celebra su título en Buenos Aires. (EFE)
A la tercera fue la vencida para el número 19 del mundo, que había caído en el juego decisivo de 2021 ante su compatriota Diego "El Peque" Schwartzman y el año pasado frente a la promesa brasileña Joao Fonseca.

Tras dos derrotas en la final, el argentino Francisco Cerúndolo conquistó por primera vez el torneo ATP 250 de Buenos Aires al vencer este domingo al italiano Luciano Darderi por 6-4, 6-2.

El ATP 250 de Buenos Aires es considerado el torneo de tenis más importante de Argentina debido a que es el único del circuito más alto del nivel profesional que se juega en este país sudamericano.

Por ello el público se vio ampliamente conmovido y feliz, según muestran imágenes del juego, por el triunfo conseguido por su compatriota.

o

A sus 27 años, la mejor raqueta de Sudamérica en el escalafón de la ATP se adjudicó en la arcilla de su ciudad natal el cuarto título de su carrera, tras los de Bastad (2022), Eastbourne (2023) y Umag (2024).

"Todos estos años me preparé mucho para estar acá, aunque no se me venía dando. El objetivo de la semana era estar en la final, jugarla y disfrutarla. Hoy creo que jugué un partidazo, de los que mejor jugué en mucho tiempo, contra uno de mis mejores amigos en el circuito", dijo el campeón tras la victoria.

"Los dos queríamos ganar, pero yo había perdido dos finales aquí y no quería que eso se repitiera. Jugué muy agresivo y no le dejé tener el dominio. Creo que me salió todo bien. No me quiero conformar con este torneo, quiero ir por más", agregó.

Darderi, que celebró su 24 cumpleaños el sábado, disputaba su quinta final, en esta ocasión en un choque que enfrentó a los dos máximos favoritos del certamen.

Había ganado las cuatro primeras, pero la quinta se le escapó. Pese a la derrota, el italiano será 21 del mundo el lunes en la nueva clasificación ATP, el mejor puesto de su trayectoria profesional.

"Es un torneo muy especial para mí, porque me entrenaba acá cuando era muy chiquito", afirmó Darderi, nacido en la localidad balnearia de Villa Gesell, en la costa de Buenos Aires, pero radicado en Italia hace varios años.

o

La final del torneo bonaerense fue seguida desde un palco por el italiano Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, que continuará su visita a la gira latinoamericana en el ATP 500 de Rio de Janeiro que comenzará el lunes.

Cerúndolo buscará su primera corona en la Cidade Maravilhosa, que disputa el certamen en simultáneo con su famoso carnaval.

