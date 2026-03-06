Colombia se prepara para elegir Congreso: las principales figuras que aspiran al Senado y la Cámara en 2026

Un importante número de figuras destacadas que aspiran al Congreso de la República de Colombia podrán ser elegidos este domingo 8 de marzo por los ciudadanos en el marco de unas nuevas elecciones legislativas que vienen acompañadas por las consultas interpartidistas.

Para estas elecciones hay un total de 3.231 candidatos inscritos para aspirar tanto al Senado de la República, encargado, entretanto, de atender los asuntos legislativos de interés nacional proponiendo, debatiendo y aprobando leyes, y al Congreso, el máximo órgano de la rama legislativa que elabora, interpreta, reforma y deroga leyes y códigos en el país.

Sin embargo, existe un selecto grupo considerado por muchos como el más destacado de las listas al Congreso de la República que se distingue, en algunos casos, por su trayectoria, experiencia e impacto nacional, así como por sus innovadoras visiones de la actualidad política colombiana.

¿Cuáles son las figuras más destacadas aspirantes al Senado de la República en 2026?

Entre las figuras más destacadas a la lista del Senado se encuentran, por ejemplo, por el Partido de La U —que obtuvo 10 curules en las elecciones de 2022— Juan Lemus, uno de los expertos en temas tributarios del Congreso; Norma Hurtado, considerada una de las voces más calificadas del debate de la reforma a la salud, y Alfredo Deluque, experto en temas digitales.

El partido Cambio Radical, que obtuvo 11 curules en 2022, contará para estas elecciones —luego de tres años de oposición al Gobierno de Gustavo Petro— con figuras como Carlos Motoa, abogado con más de 20 años en el sector público y en la política; Lorena Ríos, la primera mujer de la Dirección de Asuntos Religiosos del MinInterior en el gobierno de Iván Duque, y Nicolás Gómez, exalcalde de su natal Gachancipá, Cundinamarca.

Es importante mencionar que, aunque el exsenador, exministro y exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder natural del Cambio Radical, no está presente como aspirante al Congreso, no se descarta su participación como candidato a la Presidencia, para la que tiene un plazo máximo de inscribirse hasta este 13 de marzo.

Quien sí vuelve al ruedo político es el fundador y líder del partido Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, como una de las principales figuras aspirantes al Senado junto a otros miembros de su partido como Rafael Nieto, viceministro de Justicia en su primer mandato; Andrés Forero, políticamente cercano al fallecido Miguel Turbay —víctima de un magnicidio—, y Claudia Zuleta, candidata a la Gobernación del Cesar por el Centro Democrático en 2019 y 2023.

El regreso al ruedo político del expresidente Uribe —el único candidato que ha ganado la Presidencia en primera vuelta desde que se implementó la segunda—marca un hecho trascendental para las elecciones legislativas de 2026. Uribe ha sido el principal referente opositor de la actual administración.

Por el Partido Conservador, cuya lista está compuesta principalmente por senadores repitentes, y que espera mantener los 15 senadores logrados en 2022, está Nadia Scaff, con 165mil votos en 2022; Miguel Barreto, formado políticamente en el movimiento de su primo, Óscar Barreto, y Daniel Restrepo, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia por el departamento de Antioquia.

¿Cuáles son los candidatos más destacados que aspiran a la Cámara de Representantes de 2026?

En el tarjetón a la Cámara de Antioquia nuevamente el Centro Democrático es mayoría, sin embargo, deberá medirse con el estreno legislativo de Creemos, el movimiento del alcalde Federico 'Fico' Gutiérrez, que tiene un amplio número de simpatizantes en la región.

Del Centro Democrático, algunos de los más destacados a la Cámara por Antioquia son Andrés Guerra, quien baja de Senado a Cámara por disposición de Uribe; Óscar Pérez, uno de los más experimentados en las listas del uribismo, y Juan David Zuluaga Zuluaga, exalcalde de Santuario.

Dentro de los aspirantes a la Cámara de Creemos en Antioquia están Luis Guillermo Patiño, secretario de Educación en las dos alcaldías en Medellín de 'Fico'; Simón Molina Gómez, dos veces concejal de Medellín por el Centro Democrático (2016 y 2020), y José Miguel Zuluaga Mora, contratista en el MinInterior durante el gobierno de Duque.

En el tarjetón a la Cámara por Bogotá harán lo propio algunos referentes del Centro Democrático como José Uscategui, actual representante y la voz militar dentro del uribismo; la actriz Sofía Araujo, conocedora de los esquemas de movilidad de la capital; Daniel Briceño Montes, exconcejal cristiano, y Hassan Nassar, consejero de comunicaciones Duque entre 2020 y 2022.

En cuanto al Atlántico, la familia Char buscará superar los 400 mil votos, casi 100 mil más que hace cuatro años, para ganar cuatro curules y volver a ser la bancada mayoritaria en la Cámara de Atlántico con figuras como Welfran Mendoza, abogado y exdiputado del Atlántico; Doris Bolívar, alcaldesa de Usiacurí (2004–2007), y Samir Radi, exconcejal de Barranquilla.

También hay otros aspirantes a la Cámara del Atlántico como Juan Carlos Restrepo, apoyado por el Centro Democrático, el Nuevo Liberalismo y Mira; Juan Camilo Fuentes y Betsy Díaz por el Partido Conservador; Laureano Acuña, del Partido de La U, y Jezmi Barraza, del Partido Liberal.

En el tarjetón a la Cámara del Valle se encuentran varias figuras destacadas tales como Alejandra Reyes, quien desde hace una década milita en el Centro Democrático; Rigo Vega, del Partido Conservador; Víctor Salcedo, cercano a la senadora Norma Hurtado y ex codirector del Partido de La U, y Hernando González, quien presidió la Comisión Sexta de la Cámara entre 2024 y 2025.

41.287.084 de colombianos están habilitados para votar en las elecciones de Congreso de 2026

Para las elecciones de este 8 de marzo en Colombia la Registraduría Nacional instalará 13.746 puestos de votación, en los que se habilitarán 125.259 mesas. 40.036.238 colombianos podrán votar en el territorio nacional y 1.250.846 en el exterior.

El potencial electoral para las elecciones de los representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), es de 1.438.986 personas, de las cuales 676.538 son mujeres y 762.448 son hombres, según datos de la Registraduría Nacional.

Las elecciones legislativas de Colombia, entretanto, se dan en un momento de tensión internacional por conflictos como el de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán en Oriente Medio, la lucha contra los carteles de la droga en el hemisferio occidental, y luego de una compleja ola de violencia por la que atravesó Colombia con hechos que marcaron el panorama nacional.