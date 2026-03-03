NTN24
Martes, 03 de marzo de 2026
Martes, 03 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. ordena la evacuación de su personal "que no es de emergencia" en seis países del Medio Oriente por "amenaza de ataques con aviones no tripulados y misiles desde Irán"

marzo 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
Foto de referencia (Canva)
Ya se cumple el cuarto día de conflicto en Medio Oriente tras los ataques del sábado al régimen iraní.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó al personal no de emergencia que abandonara seis países de Medio Oriente, mientras Irán tomaba represalias contra los ataques estadounidenses e israelíes.

La guerra en Medio Oriente comenzó el sábado cuando ataques conjuntos estadounidenses e israelíes atacaron objetivos del régimen y dieron de baja al líder supremo de Irán, lo que provocó que Teherán lanzara salvas de represalia en toda la región.

El departamento dijo que había actualizado los avisos de viaje para Bahréin, Irak, Jordania, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos "para reflejar la salida ordenada del personal del gobierno de Estados Unidos que no es de emergencia".

Los avisos para cinco de los países citaron una "amenaza constante de ataques con aviones no tripulados y misiles desde Irán", mientras que el aviso para Irak citó "preocupaciones de seguridad".

o

Esto después de que la Guardia Revolucionaria de Irán atacó una base aérea estadounidense en Bahréin, dijo la fuerza de élite de la república islámica en un comunicado publicado el martes por la agencia de noticias oficial IRNA.

En Irak, cientos de manifestantes en la capital, Bagdad, muchos de ellos vestidos de negro, intentaron el domingo asaltar la Zona Verde fortificada donde se encuentra la embajada de Estados Unidos.

En Jordania, la embajada de Estados Unidos en la capital, Ammán, dijo el lunes que había evacuado temporalmente a su personal debido a una amenaza no especificada.

La embajada de Estados Unidos en Kuwait anunció el martes su cierre hasta nuevo aviso.

El Departamento de Estado instó anteriormente a los estadounidenses a abandonar todo el Medio Oriente desde Egipto hacia el este debido a preocupaciones de seguridad.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Gobierno de Estados Unidos

Medio Oriente

Irán

Irán - EEUU

Estados Unidos ataca a Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así ha sido la valiente causa de las mujeres iraníes contra el yugo del régimen del ayatolá Alí Jamenei, abatido este fin de semana

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Quita a Delcy su jugada más cómoda": Antonio De La Cruz habla de regreso de María Corina Machado a Venezuela y de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estados Unidos no está haciendo las tradicionales invasiones con botas en terreno, sino que está haciendo operaciones quirúrgicas": Arturo McFields sobre Operación Furia Épica

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump advierte que la operación 'Furia Épica' continuará hasta "aplastar la amenaza nuclear iraní"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

Trump advierte que la operación 'Furia Épica' continuará hasta "aplastar la amenaza nuclear iraní"

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - AFP
Estados Unidos

"Esta no es una supuesta guerra de cambio de régimen, pero el régimen sin duda cambió": secretario de Guerra de Estados Unidos sobre Operación Furia Épica en Irán

Conflicto en Medio Oriente - AFP
Israel

Israel bajo el fuego del régimen iraní en el tercer día de ataques en Medio Oriente

Irán - EFE
Ataque al régimen de Irán

"El régimen islámico y su ideología son una amenaza para todo el mundo": activista iraní exiliada en España

Foto: AFP
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. confirma que tres cazas F-15 fueron derribados por error por parte de defensas de Kuwait

Más de Actualidad

Ver más
Pedido de liberación de Antonio Sequea y Fernando Noya | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

El drama de la familia Sequea con cuatro integrantes presos del régimen venezolano y dos militares pedidos en extradición desde Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Delcy Rodríguez - Foto: AFP
Estados Unidos

"Saben que esto ya se está acabando": diplomático de alto rango de EE. UU. en Cuba analiza si hay una figura comparable a Delcy Rodríguez en la isla

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro, dictador venezolano
Nicolás Maduro

Problemas para Maduro en la cárcel: su abogado dice que si EE. UU. no levanta sanciones OFAC, el dictador no podrá pagar los servicios de representación legal

Peter Greene, reconocido actor de 'La Máscara' y 'Tiempos Violentos' - AFP
Fallecimiento

Revelan causa de muerte de Peter Greene, actor de ‘La Máscara’ y ‘Pulp Fiction’

Pedido de liberación de Antonio Sequea y Fernando Noya | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

El drama de la familia Sequea con cuatro integrantes presos del régimen venezolano y dos militares pedidos en extradición desde Colombia

El esquiador noruego Sturla Holm Laegreid. (EFE)
Juegos de Invierno

"Hace seis meses conocí al amor de mi vida, pero hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y le fui infiel": atleta hace confesión tras ganar medalla en Juegos de Invierno

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Diego 'El Cholo' Simeone | Foto: EFE
Simeone

¿Ciclo cumplido? Diego 'El Cholo' Simeone dejaría el Atlético de Madrid para dirigir a un gigante en Italia ganador de Champions League

Delcy Rodríguez - Foto: AFP
Estados Unidos

"Saben que esto ya se está acabando": diplomático de alto rango de EE. UU. en Cuba analiza si hay una figura comparable a Delcy Rodríguez en la isla

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre