EE. UU. ordena la evacuación de su personal "que no es de emergencia" en seis países del Medio Oriente por "amenaza de ataques con aviones no tripulados y misiles desde Irán"

El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó al personal no de emergencia que abandonara seis países de Medio Oriente, mientras Irán tomaba represalias contra los ataques estadounidenses e israelíes.

La guerra en Medio Oriente comenzó el sábado cuando ataques conjuntos estadounidenses e israelíes atacaron objetivos del régimen y dieron de baja al líder supremo de Irán, lo que provocó que Teherán lanzara salvas de represalia en toda la región.

El departamento dijo que había actualizado los avisos de viaje para Bahréin, Irak, Jordania, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos "para reflejar la salida ordenada del personal del gobierno de Estados Unidos que no es de emergencia".

Los avisos para cinco de los países citaron una "amenaza constante de ataques con aviones no tripulados y misiles desde Irán", mientras que el aviso para Irak citó "preocupaciones de seguridad".

Esto después de que la Guardia Revolucionaria de Irán atacó una base aérea estadounidense en Bahréin, dijo la fuerza de élite de la república islámica en un comunicado publicado el martes por la agencia de noticias oficial IRNA.

En Irak, cientos de manifestantes en la capital, Bagdad, muchos de ellos vestidos de negro, intentaron el domingo asaltar la Zona Verde fortificada donde se encuentra la embajada de Estados Unidos.

En Jordania, la embajada de Estados Unidos en la capital, Ammán, dijo el lunes que había evacuado temporalmente a su personal debido a una amenaza no especificada.

La embajada de Estados Unidos en Kuwait anunció el martes su cierre hasta nuevo aviso.

El Departamento de Estado instó anteriormente a los estadounidenses a abandonar todo el Medio Oriente desde Egipto hacia el este debido a preocupaciones de seguridad.