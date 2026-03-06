Sacudón en el fútbol argentino: River Plate dejará de participar en reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino

Un nuevo escándalo sacude al fútbol argentino tras la desvinculación de uno de los equipos más grandes tras considerar que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no toma decisiones "claras" sobre el futuro del deporte en el país.

River Plate emitió un comunicado en el que explicó su decisión de su desvinculación de las reuniones del comité de la AFA por irregularidades administrativas.

El conjunto bonarense sostuvo en el escrito que "desde el año 2013, River Plate ha sostenido una mirada clara sobre el rumbo que debe tomar el fútbol en nuestro país".

En ese sentido, el club acotó que siempre ha promovido de forma permanente "la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes que integran nuestro fútbol".

Por ello, River comentó que ratifica su histórica defensa "del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y, al mismo tiempo, expresa su reconocimiento a la Asociación del Fútbol Argentino en la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad".

En el escrito, el conjunto en el que juegan los colombianos Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño señaló que cree en el "armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones".

Pero que entiende también que en el actual funcionamiento del comité ejecutivo de la AFA no existen las "garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo".

Por ello, desde el club, consideran que "las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes".

Y aclara que en muchas ocasiones la dinámica de funcionamiento no reflejaba "esos mecanismos", terminando en "procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva".

Por estas razones es que el club tomó la decisión de, hasta que se corrijan los mecanismos mencionados en el comunicado, no participar en las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Aunque las situaciones que llevaron a su desvinculación no fueron mencionadas a fondo, se cree que una de ellas podría tener que ver con lo ocurrido en noviembre de 2025.

Para ese entonces, el comité ejecutivo de la AFA, por votación, decidió que Rosario Central se quedara con el título de la Liga Argentina de ese año por ser el club que más puntos sumó en la tabla anual.

Esto no está estipulado en el reglamento e incluso algunos medios locales reportaron que fue una norma añadida en último momento en la reunión que se tuvo ese mismo día de la votación.