Pilotos reportan otro incidente en el aire con una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cerca de Venezuela

Los pilotos de un jet privado esquivaron por poco una colisión con un avión cisterna de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cerca de Venezuela el sábado 13 de diciembre, un día después de que se reportó un incidente similar con un vuelo de JetBlue, según indicó la cadena CNN.

De acuerdo con transmisiones de radio revisadas por el medio de comunicación en mención, los pilotos de un jet ejecutivo Falcon 900EX que cubría la ruta Aruba-Miami alertaron sobre el incidente a los controladores de tráfico aéreo de Curazao, poco después del hecho ocurrido durante la tarde del sábado.

Las grabaciones captadas por LiveATC.net, que fueron citadas por CNN, indican que el incidente ocurrió a aproximadamente 26.000 pies (unos 7.900 metros). “Estaban realmente cerca”, dijo uno de los pilotos.

“Estábamos ascendiendo directamente hacia él (....) Era grande, tal vez un 777 o un (767)”, añadió el pilotó no identificado.

Se trata de un nuevo reporte en el que se informa sobre una casi colisión cerca de Venezuela en dos días. Y es que el viernes pasado, los pilotos del vuelo 1112 de JetBlue, que viajaba de Curazao al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, informaron a los controladores que se vieron obligados a detener su ascenso debido a que un avión militar pasó directamente frente a su ruta de vuelo con su transpondedor de reporte de posición apagado.

Ambos incidentes ocurrieron en momentos en los que la autoridad aérea de Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación (FAA), mantiene activa su advertencia sobre un aumento de la actividad militar a todas las altitudes cerca de Venezuela.

Desde hace varias semanas, el Gobierno de Estados Unidos adelanta un despliegue militar en aguas internacionales para combatir carteles de la droga, incluido el denominado Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.