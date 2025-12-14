NTN24
Domingo, 14 de diciembre de 2025
JetBlue se pronuncia después de que uno de sus aviones estuviera cerca de chocarse con una aeronave militar de EE. UU. en Curazao

diciembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Aerolinea JetBlue | Foto AFP
Las grabaciones de las comunicaciones con el control de tráfico aéreo revelaron la tensión en la cabina: “casi chocamos en el aire aquí arriba”.

Un vuelo de la aerolínea estadunidense JetBlue que despegó desde el Aeropuerto Internacional Haro Curazao se vio obligado a reaccionar inesperadamente durante su ascenso el pasado 12 de diciembre para evitar un choque con un avión cisterna de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

De acuerdo con lo informado hoy por The Associated Press (AP), en las grabaciones de la conversación del piloto de JetBlue con el control de tráfico aéreo decían “casi chocamos en el aire aquí arriba (…) pasaron justo en nuestra trayectoria de vuelo (…) no tienen el transpondedor encendido”.

Recién sucedió este episodio el piloto comunicó que “acabamos de pasar un avión justo delante de nosotros a menos de 8 kilómetros, quizás a 3 o 5 kilómetros, pero era un avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y estaba a nuestra altitud”.

El avión involucrado se identificó como el vuelo 1112 de JetBlue, operado por un Airbus A320, matrícula N809JB, que cubría la ruta hacia el aeropuerto JFK de Nueva York. El episodio ocurrió mientras la aeronave ganaba altitud tras su salida de la isla caribeña, ubicada cerca a las costas de Venezuela.

“’Tuvimos que detener el ascenso’. El piloto añadió que el avión de la Fuerza Aérea se dirigió entonces hacia el espacio aéreo venezolano”, según AP.

Cabe recordar que hay sobrevuelos de las fuerzas militares de Estados Unidos en el Caribe debido a que el país busca luchar contra el tráfico de drogas que llegan a los Estados Unidos.

Finalmente, el portavoz de JetBlue, Derek Dombrowski, declaró este domingo que: “Hemos reportado este incidente a las autoridades federales y participaremos en cualquier investigación (…) Nuestra tripulación está capacitada en los procedimientos adecuados para diversas situaciones de vuelo, y agradecemos a la tripulación por informar de inmediato esta situación a nuestro equipo directivo”

