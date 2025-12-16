Jefe del gabinete de Trump insinuó que el verdadero objetivo del despliegue en el Caribe es un cambio de régimen en Venezuela, según Vanity Fair

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, afirmó en comentarios publicados por Vanity Fair el martes, y replicados por agencias como Reuters, que el verdadero objetivo del despliegue en el Caribe por parte de Estados Unidos es un cambio de régimen en Venezuela.

“No objetó las acciones de Trump contra Venezuela, incluyendo los ataques a embarcaciones sospechosas de transportar drogas, pero insinuó que su verdadero objetivo era un cambio de régimen contra el presidente Nicolás Maduro. Señaló que cualquier ataque terrestre ordenado por Trump en Venezuela o la región requeriría la aprobación del Congreso”, mencionó Reuters sobre de las declaraciones de Wiles.

La jefe del Gabinete también reveló tensiones internas en la administración Trump por cuestiones que van desde la aplicación de la ley migratoria hasta la reducción del gobierno.

Los comentarios publicados por Vanity Fair pintan una imagen poco favorecedora del papel desempeñado por algunos de los asesores cercanos del presidente Donald Trump.

En una serie de 11 entrevistas con el autor Chris Whipple, realizadas durante el primer año de Trump en el cargo, Wiles, la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, describió al presidente, que es abstemio, como alguien con "la personalidad de un alcohólico".

"Tiene la personalidad de un alcohólico", dijo Wiles sobre Trump, explicando que su crianza con un padre alcohólico la preparó para manejar "grandes personalidades". Trump no bebe, señaló, pero actúa con la idea de que no hay nada que no pueda hacer. Nada, cero, nada, consideró.

También afirmó que el vicepresidente J.D. Vance ha sido un teórico de la conspiración durante una década. Se centró en la forma en que el multimillonario Elon Musk desmanteló la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y en cómo la fiscal general Pam Bondi respondió inicialmente a la publicación planeada de los archivos de Jeffrey Epstein.

La historia, que ofreció una inusual perspectiva de la Casa Blanca de Trump desde la visión de una alta asesora conocida por evitar los focos, provocó una rápida reacción de Trump y altos funcionarios de la administración, quienes elogiaron la lealtad y el liderazgo de Wiles.

En una publicación en X, Wiles calificó el artículo de Vanity Fair como "un artículo engañosamente manipulado contra mí y contra el mejor presidente, el personal de la Casa Blanca y el gabinete de la historia", afirmando que omitía contexto importante y la citaba selectivamente para crear una narrativa negativa.

Trump, quien suele describir a Wiles como la "mujer más poderosa del mundo", declaró al New York Post el martes que tiene plena confianza en ella. Aseguró que Wiles tenía razón al describirlo como alguien con "personalidad alcohólica", explicando que tiene una personalidad "posesiva y adictiva".

Vance también defendió a Wiles, declarando a la prensa en Pensilvania que admira su coherencia y autenticidad tanto en presencia del presidente como fuera de ella.

"Nunca la he visto desleal al presidente de Estados Unidos, y eso la convierte en la mejor jefa de gabinete que el presidente podría desear", dijo, señalando que él y Wiles habían bromeado a menudo sobre su teoría de la conspiración.

"A veces soy un teórico de la conspiración, pero solo creo en las teorías conspirativas que son ciertas", dijo.

Según las entrevistas, Wiles afirmó haberle advertido a Trump que no indultara a los participantes más violentos del ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 y lo presionó para que retrasara su decisión sobre la imposición de aranceles comerciales radicales, pero no logró hacerle cambiar de opinión en ninguno de los dos casos.

Añadió que el anuncio de Trump sobre la imposición de aranceles a los socios comerciales de Estados Unidos a principios de este año expuso profundas divisiones dentro de su equipo, y añadió que la decisión arancelaria "ha sido más dolorosa de lo que esperaba".

Wiles, quien dirigió la campaña de regreso de Trump en 2024 y se ha considerado que ha dirigido una Casa Blanca más disciplinada que en su primer mandato, afirmó que no considera que su papel sea limitar al presidente, sino facilitar sus decisiones. Aseguró que ser desautorizada nunca fue motivo de queja, y señaló que, en última instancia, apoyó los resultados finales.

"Ha habido un par de veces en las que he perdido votos", declaró. "Y si hay un empate, él gana".

Wiles también afirmó que Bondi "ignoró por completo" su manejo inicial de los archivos de Epstein, una colección de documentos del Departamento de Justicia que detallan la investigación sobre el fallecido delincuente sexual convicto. El escándalo de Epstein ha sido un dolor de cabeza político para Trump durante meses, en parte porque difundió teorías conspirativas sobre el financiero caído en desgracia entre sus propios partidarios.

Bondi declaró en X el martes que Wiles trabaja incansablemente para impulsar la agenda de Trump, y añadió que cualquier intento de sembrar división dentro de la administración fracasaría y que el equipo permanece unido.

Wiles declaró en las entrevistas que había leído los documentos de Epstein y reconoció que el nombre de Trump figura en ellos, pero que "no está en el expediente haciendo nada malo".

La presión de Trump para que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, fuera procesada por acusaciones de fraude hipotecario quizás estuvo motivada por sentimientos de venganza contra la funcionaria demócrata, afirmó Wiles.

El caso contra James, crítica de Trump, "fue quizás la única retribución", dijo Wiles. Añadió que, si bien Trump podría no despertarse pensando en represalias, "cuando se presente la oportunidad, la aprovechará".

Wiles se mostró sorprendida por el desmantelamiento de USAID por parte de Musk, incluyendo sus programas de ayuda global, y calificó ese enfoque como "no es como yo lo haría". Dijo que confrontó a Musk por haber dejado al personal fuera de sus oficinas, afirmando que ninguna persona razonable podría considerar efectiva su gestión de la agencia de ayuda.

Musk dirigía el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump, encargado de recortar drásticamente el presupuesto y la fuerza laboral del gobierno federal al inicio del segundo mandato de Trump. No respondió a una solicitud de comentarios.