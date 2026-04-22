Teotihuacán reabre al público tras ataque que dejó una turista canadiense muerta

El sitio arqueológico mexicano de Teotihuacán, donde el pasado lunes ocurrió un ataque armado que dejó a una canadiense muerta y 13 turistas extranjeros heridos, reabrió este miércoles con varias medidas de seguridad.

VEA TAMBIÉN "Nos asustamos": sobreviviente relata los momentos de pánico y angustia que vivió en el ataque contra turistas en Teotihuacán o

Las populares pirámides, localizadas a unos 50 kilómetros de Ciudad de México, fueron el escenario de un tiroteo desatado por Julio César Jasso Ramírez, un mexicano de 27 años influenciado por la masacre de Columbine y los sacrificios prehispánicos.

Tras el incidente, se anunció un cierre indefinido pero el sitio arqueológico volvió a recibir a los visitantes. Su seguridad ha sido reforzada con elementos de las fuerzas federales.

El ataque del lunes se produjo hacia el mediodía, cuando Jasso Ramírez sacó una pistola de fabricación de Estados Unidos, abrió fuego en plena pirámide de la Luna y tomó como rehenes a numerosas personas.

Según testigos, disparó directamente contra una canadiense, que murió por las heridas. Los 13 lesionados son de Canadá, Colombia, Estados Unidos y Brasil.

Los elementos de seguridad revisaron este miércoles tanto a personas como vehículos, con apoyo incluso de espejos para observar por debajo los motores que no hubiera algún elemento que amenazara la seguridad de los turistas, constató un equipo de la AFP.

Según las autoridades, el atacante, quien murió en el lugar, actuó en solitario y padecía "una psicopatía" que lo llevó a imitar crímenes cometidos en otras regiones.

Entre las pertenencias de Jasso Ramírez se encontraron imágenes y manuscritos que refieren a hechos violentos, como la masacre en la escuela estadounidense de Columbine ocurrida el 20 de abril de 1999.

Una turista de Estados Unidos que estuvo retenida por el atacante relató que el hombre se refirió de manera expresa a Columbine. También les advirtió que las pirámides eran "un sitio de sacrificios" y no para hacer "fotitos".

Frente a la situación, Omar García Harfuch, secretario de seguridad de México, dijo que “nosotros tenemos un intercambio permanente de información con las agencias de Estados Unidos, con todas, y ha habido siempre una relación de confianza”.

“Es muy importante mencionar que en todos los operativos que muchas veces hemos presentado, aun cuando hay intercambio de información con las agencias estadounidenses, pues nunca han participado en ninguna acción del gabinete de seguridad en campo”, señaló García.

Por último, cabe resaltar que Teotihuacán es el segundo sitio prehispánicos más frecuentado del país y este incidente se produce a menos de dos meses de que se inaugure el Mundial de Fútbol 2026, que coorganizan México, Estados Unidos y Canadá.