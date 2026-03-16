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Lunes, 16 de marzo de 2026
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Cuba

Cuba sufre un apagón generalizado en medio de la crisis: millones de personas afectadas

marzo 16, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
A inicios de marzo, la isla había sufrido un apagón en dos tercios del territorio, incluida La Habana.

Este lunes, Cuba sufrió un apagón generalizado, según indicó la compañía eléctrica nacional por medio de un comunicado.

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Los cortes de electricidad se han intensificado en Cuba, cuya economía se encuentra casi paralizada desde que la administración de Donald Trump cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible.

El corte en el suministro se debió a "una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional", dijo la Unión Nacional Eléctrica de Cuba (UNE) en la red X. "Comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento", agregó.

A inicios de marzo, la isla había sufrido un apagón en dos tercios del territorio, incluida La Habana.

El pasado viernes, la dictadura de Cuba reonoció que había iniciado conversaciones con Estados Unidos con la esperanza de calmar la crisis.

Por su parte,el presidente Trump ha dicho en repetidas ocasiones en las últimas semanas que el régimen de Cuba está al borde del colapso y que está ansioso por llegar a un acuerdo con Estados Unidos, el cual se podría lograr muy pronto.

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