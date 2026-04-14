Presidente Petro cuestiona a Shakira y hace otros polémicos comentarios durante un Consejo de Ministros

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sorprendió durante el cierre de Consejo de Ministros en Ipiales, ya que cuestionó el lema de la cantante barranquillera Shakira, el cual menciona que “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

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Todo empezó cuando su gabinete hablaba de programas lecheros, la conversación paso a otro contexto y mencionó que “a mí me sacó la chispa Shakira cuando dijo ‘las mujeres facturan’”.

“El cuerpo no se vende, porque es de la vida no del mercado, ni por poquito, ni por mucho, porque se vuelven esclavos y esclavas”, dijo.

Para argumentar sus declaraciones, explicó que “en la sexualidad juega el cerebro, la sensibilidad está ligada a los nervios y los nervios llegan al cerebro. Entonces hubo una consigna fundamental, es no vender el cuerpo porque eso hicieron los esclavistas con la población afro y mucho antes”.

Prosiguió y aseguró que “no salen seres humanos de ahí, salen mercancías con valor de uso y valor de cambio, rápidas se evaporan en el tiempo, la belleza se va y solo la belleza puede mantenerse si sabemos que la forma y el contenido van juntos”

“Entonces el contenido determina la forma, la forma hermosa dura una noche o dos, el contenido hace que eso se vuelva toda la vida y la forma hermosa mantiene en el tiempo la hermosura si el contenido existe. Forma sin contenido se esfuma”, concluyó el mandatario.

Ante las declaraciones de Gustavo Petro, surgieron voces de rechazo en redes sociales.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien reaccionó y escribió en su cuenta de X: “Petro, respeta. Shakira no es un eslogan. Es fuerza, grandeza y resiliencia hecha mujer”.

“Decir ‘las mujeres no lloran, las mujeres facturan’ es reivindicar la dignidad y el poder de la mujer”, aseguró

Finalmente, sentenció que “reducir esa frase a una insinuación sexual exige una mente retorcida y un desprecio profundo por la inteligencia humana”.